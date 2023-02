9X Sài Gòn và khát khao sở hữu căn nhà đầu đời

Với tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô đô thị hóa lớn, bài toán an cư của người dân tại TP.HCM không phải dễ giải trong một sớm một chiều. Đặc biệt với thế hệ 9X, khi thu nhập bình quân không gia tăng tương xứng với mức độ tăng giá bất động sản thì ước mơ an cư là chuyện không hề dễ dàng.

Câu chuyện 9X mua nhà

Thế hệ 9X là lực lượng lao động có trình độ, tay nghề và nhiều khả năng phát triển. Họ được xem là một thế hệ độc lập trong cuộc sống, năng động, sáng tạo, quan tâm đến những xu hướng mới và muốn thể hiện bản thân qua những điều mình yêu thích và tin tưởng.

Cuộc sống hiện đại, thế hệ 9X cố gắng tìm kiếm trải nghiệm mới và khám phá thế giới xung quanh. Trong việc lựa chọn mua nhà, 9X cũng rất khác với bố mẹ, ông bà ngày trước. Thay vì chọn nhà trong trung tâm thành phố, họ ưu tiên các khu đô thị có không gian thoáng đãng, nhiều tiện ích nội khu, gần trường học, các khu vui chơi giải trí, mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn. Người trẻ cũng mong muốn được xây dựng tổ ấm ở một không gian sống đảm bảo về sức khỏe, môi trường sinh hoạt không chỉ cho người lớn mà còn cho cả con cái của họ.

Bên cạnh đó, với tình trạng giá nhà đất ngày càng leo thang, thế hệ trẻ ngày nay không tìm kiếm những căn hộ có diện tích quá lớn. Họ thường tìm kiếm các căn hộ vừa phải, giá hợp lý, được thiết kế thông minh, đủ công năng hiện đại với 1-2 phòng ngủ, một phòng khách, không gian bếp riêng biệt…

15 năm từ khi bước chân vào giảng đường đại học và lập nghiệp tại TP.HCM, vợ chồng chị Hà (33 tuổi) luôn mơ về căn nhà khoảng 60 mét vuông và chiếc ban công nhỏ xinh. Vun vén tài chính từ mức thu nhập gia đình khoảng 40 triệu đồng/tháng, cộng với khoản tiết kiệm sẵn có khoảng 1 tỷ đồng, từ tháng 10/2022, mỗi buổi sáng cuối tuần, hai vợ chồng chị lại tìm đến các dự án đang mở bán.

Vợ chồng chị đã tham quan nhiều căn hộ mẫu của các chung cư từ Thủ Đức, Hóc Môn, Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp… và nhận thấy rõ mua nhà trong giai đoạn hiện nay giá cũng “mềm” hơn trước, cộng với các chính sách chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán đang tạo nhiều cơ hội để người trẻ hiện thực ước mơ an cư. Do đó, sau khi cân đối túi tiền, thu nhập, xem xét uy tín chủ đầu tư, vợ chồng chị đã đặt cọc một căn hộ tại khu đô thị mới, đi khoảng 40 phút về trung tâm nhưng đường xá rộng rãi. Quyết định chọn mua được căn hộ phù hợp cho kế hoạch sinh em bé trong 1 – 3 năm tới, anh chị như giải tỏa được nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu về việc bao giờ mới có thể an cư tại thành phố.

Nhà ở cho người trẻ

Người trẻ lập nghiệp muốn mua nhà để an cư lâu dài, vợ chồng mới cưới muốn mua nhà để “ra riêng” - ở gần chứ không ở cùng ba mẹ… đó là nhu cầu thiết thực của thế hệ 9X. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá bất động sản cao, các dự án trung tâm đều có mức giá 3 – 5 tỷ đồng, bài toán an cư của người trẻ tại TP.HCM ngày càng trở nên cấp thiết và khó giải quyết.

Nhiều năm qua giá nhà đất tại TP.HCM liên tục tăng cao, trong khi nguồn tài chính tích lũy của người trẻ không nhiều. Đây chính là lý do chính khiến việc mua nhà của giới trẻ bị gián đoạn, chấp nhận ở thuê dài hạn. Theo các chuyên gia tài chính và bất động sản, để giải bài toán này cần sự chung tay của tất cả chủ thể tham gia thị trường nhà ở bao gồm: Chính phủ, các bộ ban ngành, doanh nghiệp, chủ đầu tư và cả khách hàng.

Cụ thể, với người trẻ cần lưu ý và cân nhắc điều kiện tài chính của bản thân để đảm bảo việc chi trả mua nhà trong dài hạn, cũng như chi phí sinh hoạt cuộc sống sau khi cấn trừ khoản tiền góp mua nhà hàng tháng. Bên cạnh đó, khi quyết định sở hữu nhà ở, cũng phải xem xét và lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu thực tế, năng lực tài chính, chủ đầu tư uy tín, chính sách thanh toán linh hoạt.

Sau bài toán tài chính, người trẻ mua nhà hiện nay cũng có những lợi thế nhất định khi năm 2022, thị trường bất động sản chứng kiến sự cam kết mạnh mẽ của các chủ đầu tư lớn Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh Land… trong việc phát triển dự án nhà ở vừa túi tiền cho người dân.

Kinh nghiệm từ chuỗi dự án 8X rất thành công trước đây, Hưng Thịnh Land đã nhanh chóng nghiên cứu tâm lý người trẻ và cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm 9X, với dự án khu căn hộ 9X An Sương tọa lạc tại trung tâm khu Tây Bắc TP.HCM. Dự án cung cấp ra thị trường khoảng 800 căn hộ với diện tích từ 37m2 đến 92m2, với hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư bài bản.

Với mức giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn, 9X An Sương được kỳ vọng góp phần “hạ nhiệt” giá thành căn hộ, đưa sản phẩm đến đúng đối tượng trẻ cần an cư tại TP.HCM nói chung và khu Tây Bắc thành phố nói riêng.