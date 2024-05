5 ngày Khánh Hòa đón gần 1 triệu khách, thu hơn 1.300 tỷ

TPO - Ngành du lịch Khánh Hòa đã đón gần 1 triệu lượt khách và doanh thu đạt hơn 1.300 tỷ đồng trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 1/5, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên đã thu hút đông đảo du khách khắp nơi đổ về Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng lượng khách dịp lễ này đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt gần 970.000 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4 % và doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, chủ yếu tập trung vào 4 ngày 27/4-30/4 với công suất phòng trên 85% chủ yếu tập trung tại một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố, các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ năm nay khá thuận lợi để du khách đi du lịch dài ngày nhưng giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, do đường bộ cao tốc thông suốt từ TPHCM đi Nha Trang, khách du lịch ở TPHCM và các tỉnh phía Nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi. Ngoài đường bộ và đường hàng không thì đường sắt cũng được khách du lịch nội địa chọn di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Bên cạnh thị trường khách du lịch nội địa thì thị trường khách quốc tế cũng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, do hiện nay xu hướng các công ty du lịch quốc tế, khách du lịch tự đăng ký các dịch vụ thông qua việc ứng dụng không gian trang mạng, lựa chọn và đặt trực tiếp nên các công ty lữ hành nội địa cũng bị giảm thị trường khách.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 27/4-1/5, tổng số lượt cất hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh đạt khoảng 711 lượt, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đường bay quốc tế có 422 lượt cất hạ cánh, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2023 (212 chuyến đến và 210 chuyến đi), tăng trung bình 7 chuyến/ngày so với những ngày trước lễ. Đường bay nội địa có 289 lượt cất hạ cánh, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023 (143 chuyến đến và 146 chuyến đi); tăng trung bình 7 chuyến/ngày so với những ngày trước lễ.

Để phục vụ du khách, trong kỳ nghỉ lễ, Khánh Hòa đã có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách như: Liên hoan quốc tế nhạc Jazz tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang. Liên hoan có sự tham gia của huyền thoại nhạc Jazz Chico Freeman và ban nhạc đến từ Mỹ, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như Trần Mạnh Tuấn, Thu Minh, Tùng Dương, Mỹ Linh và ban nhạc Anh em, Mỹ Anh, Phương Vy...

Ngoài ra còn có Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2024 diễn ra từ ngày 28/4 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và ban tổ chức đã thực hiện thả hơn 15.000 hoa đăng từ trên 24 chiếc ghe.