5 năm sau clip '7 thứ tiếng', Khánh Vy ngày càng xinh đẹp, là gương mặt truyền cảm hứng

TPO - Khánh Vy bất ngờ được nhiều người biết đến sau clip nói 7 thứ tiếng vào năm 2016. Sau 5 năm, cựu nữ sinh Học viện Ngoại giao đã gây dựng và tạo "thương hiệu" cá nhân qua nhiều vai trò như MC VTV, người truyền cảm hứng học ngoại ngữ trên mạng xã hội...

Ghi dấu ấn trên các nền tảng mạng xã hội nhờ phong thái tự tin, năng động cùng khả năng ngoại ngữ giỏi... Trần Khánh Vy được hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 1,3 triệu người đăng ký trên kênh YouTube.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Khánh Vy còn được biết đến là cô gái có phong cách thời trang trẻ trung, hình ảnh tràn đầy năng lượng, giọng nói cuốn hút. Vì thế, Vy luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem.

Các video của Khánh Vy chủ yếu chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh và ngoại ngữ khác, review các trường đại học trong và ngoài nước cũng như trải nghiệm đời sống du lịch.

Hầu hết các video chia sẻ cách học ngoại ngữ của Khánh Vy đều được cô truyền tải bằng chất giọng tự nhiên dựa trên những trải nghiệm, kiến thức của bản thân.

Thử thách 5 ngày luyện nói tiếng Anh lưu loát, video dành cho người mất gốc tiếng Anh, 24 giờ thử tự học tiếng Thái tại nhà... là những video chia sẻ cách học ngoại ngữ của Khánh Vy được nhiều người theo dõi, đã tiếp cận tới nhiều nhóm tuổi như các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên đại học đang có "mối lo" về việc học ngoại ngữ.

Sau khi xem xong video của Khánh Vy, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến cô bởi những thông điệp, định hướng, phương pháp học tập và làm việc hiệu quả.

Các bình luận tương tác dưới những clip của cô gái trẻ như: "Mỗi lần xem video của chị Vy xong lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống, có động lực học tập hẳn luôn"; "Ngưỡng mộ chị lắm, dù khó khăn thế nào vẫn vượt qua bằng chính nghị lực của mình, thích chị chia sẻ chân thực những câu chuyện về học đại học"; "Cảm ơn chị Khánh Vy nhiều, nhờ xem video của chị mà em muốn lội ngược dòng, mong chị tích cực làm video đưa ra lời khuyên cho sinh viên hơn nữa"...

"Cô gái 7 thứ tiếng" bắt đầu làm MC cho chương trình về thiếu nhi từ năm lớp 3 đến lớp 9 với khoảng 50 nghìn đồng một số. Kể từ đó, Vy nhận được những kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình, biết bản thân thích gì và muốn làm gì. Vì thế, khi vào Đại học, Khánh Vy đi làm thêm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ hai như cộng tác trong các chương trình dạy Tiếng Anh của VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up...

Mới đây, Fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa thông báo, Trần Khánh Vy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi trở thành người dẫn mới của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.