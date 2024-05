5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị VFF tạm đình chỉ thi đấu vì liên quan đến chất cấm

TPO - Ngày 8/5/2024, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quyết định về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm.

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, nhóm 5 cầu thủ bao gồm: Tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi; tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi; thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi; trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi và hậu vệ Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo điều 255 Bộ luật Hình sự.

Năm cầu thủ này đã bị HLV Nguyễn Thành Công gạch tên khỏi danh sách thi đấu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước trận đấu với CLB Bình Định trên sân vận động Quy Nhơn. Trong đó Thanh Trung, Ngọc Thắng và Trung Học là những trụ cột của đội bóng. Trung vệ trẻ Ngọc Thắng là tuyển thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam vào đến tứ kết Giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Ngọc Thắng ra sân 12 trận (6 lần đá chính) cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V League 2023 - 2024.

Trong khi đó, tiền vệ Đinh Thanh Trung từng có quãng thời gian thi đấu trong màu áo ĐTQG Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018. Ở tuổi 36, "Quả bóng vàng Việt Nam 2017" có 7 trận ra sân (2 lần đá chính). Anh là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2. Trung Học thường xuyên mang băng đội trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đá đủ 16 trận kể từ đầu mùa.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện đang đứng hạng 8 tại V League với 20 điểm sau 16 trận, hơn 5 điểm so với đội áp chót Sông Lam Nghệ An và 10 điểm so với đội chót bảng Khánh Hòa.

Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công vừa được bổ sung tiền vệ Xuân Trường, Trọng Hoàng, cầu thủ Việt kiều Viktor Lê và chân sút ngoại Ibara Prince. Trước khi thua CLB Quảng Nam, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chuỗi 4 trận bất bại với 2 chiến thắng trước CLB Khánh Hòa và Bình Dương cùng cầm hòa CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội.