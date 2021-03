400 cảnh sát đồng loạt khám xét 10 cây xăng, bắt khẩn cấp giám đốc hệ thống xăng Vân Trúc

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc và bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả trong Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá. Bước đầu cơ quan điều tra xác định mỗi ngày công ty này bán ra thị trường 500 ngàn lít xăng giả.