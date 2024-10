4 'nhà leo núi' tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 là ai?

TPO - Khoảng 150 căn hộ tại chung cư 18T1 và 18T2 The Golden An Khánh (Hà Nội) bị dừng cấp sổ đỏ do chưa giải quyết được các vướng mắc và thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội.