4 khu rừng nhiệt đới gần TP.HCM cho kỳ nghỉ lễ

Lên kế hoạch vui chơi dịp lễ ở phút cuối, bốn khu rừng với thiên nhiên nguyên sơ, dịch vụ du lịch chưa phát triển ồ ạt, lượng khách không quá đông là gợi ý lý tưởng cho du khách.

Để tránh cảnh kẹt xe, chen chúc ở các điểm du lịch phổ biến trong kỳ nghỉ lễ, bạn có thể chọn các vườn quốc gia, rừng hay khu dự trữ sinh quyển để hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí bên bạn bè, gia đình.

Với không gian trong lành, nhiều tuyến điểm tham quan thú vị, các điểm đến gần thiên nhiên sẽ mang đến cho bạn cuộc hành trình đầy trải nghiệm đáng nhớ đầu hè.

Vườn quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên cách TP.HCM khoảng 150 km, là địa điểm du lịch xanh tọa lạc trên địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước.

Nơi đây là khu du lịch sinh thái lý tưởng ở miền Ðông Nam Bộ, vùng đất còn giữ nguyên vẹn tính tự nhiên với nhiều loài sinh vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Chỉ mất khoảng 2,5 giờ lái xe từ TP.HCM, du khách đã có thể đắm mình trong thế giới thiên nhiên hoang dã.

Bên cạnh việc tìm hiểu kiến thức tại Bảo tàng Thiên nhiên hay Trung tâm Nấm Cát Tiên, bạn có thể vừa trekking, vừa ngắm thảm thực vật độc đáo hay cây rừng hàng trăm năm tuổi.

Khu rừng nhiệt đới còn có sự xuất hiện của các loài dơi, loài chim quý hiếm. Du khách cũng có cơ hội ngắm thú ban đêm, chụp ảnh động thực vật hoang dã...

Ngoài ra, không thể không kể đến khu Ramsar Bàu Sấu - nơi được đánh giá là khu đất ngập nước ngọt nội địa ven sông độc đáo - có giá trị về mặt sinh cảnh lẫn khía cạnh bảo tồn loài động thực vật.

Cũng thuộc vườn quốc gia và chỉ mới hoạt động lại gần đây sau thời gian đóng cửa khá lâu do Covid-19 là Đảo Tiên. Khu cứu hộ Đảo Tiên là ngôi nhà thiên nhiên bình yên cho các loài linh trưởng và là điểm nối tuyệt vời cho tour xem vượn hoang dã sáng sớm.

Với các hội nhóm, gia đình cần tìm nơi nghỉ dưỡng trong hành trình khám phá vườn quốc gia, Kơ Nia lữ quán là điểm dừng chân mang đến những khoảnh khắc thư giãn đáng giá bên bờ sông Đồng Nai.

Rừng Mã Đà

Rừng Mã Đà (Đồng Nai) cách trung tâm TP.HCM 80 km. Điểm đến thích hợp để du khách tham quan, kết hợp tìm hiểu lịch sử, tham quan hồ thủy điện Trị An.

Du khách có nhiều lựa chọn tour xe đạp, trekking với độ khó, cung đường và trải nghiệm đa dạng. Hai bên đường là rừng cây xanh mát, nên dù trời nắng gắt, không khí vẫn trong lành, mát mẻ.

Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng dày đặc, đường hẹp hơn và trời mau tối bởi những tán cây rất dày phía trên đầu. Bạn sẽ liên tục nghe tiếng khỉ gọi bầy. Ở những đoạn đường phải xuống xe dắt bộ, không gian trở nên tĩnh mịch đến độ bạn chỉ có thể nghe tiếng lá khô dưới mỗi bước chân.

Đường đi là đường đất đỏ, nhiều đá sỏi và con dốc đứng nên đòi hỏi người tham gia phải có thể lực tốt cũng như sự khéo léo.

Cánh rừng sẽ trải dài đến thẳng bến tàu ven hồ Trị An. Từ đây, du khách dễ dàng di chuyển ra đảo Năm Bầu, tham gia hoạt động chèo thuyền nổi trên hồ Trị An. Trong hồ cũng có khu vực an toàn để du khách bơi lội.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm trong đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam. Nơi này có vị trí địa lý khá đặc biệt, là nơi chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ. Phía đông Bù Gia Mập là tỉnh Đắk Nông, phía tây bắc giáp biên giới Campuchia.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập cách TP.HCM gần 200 km. Đây là cánh rừng nguyên sinh lớn nhất còn sót lại của tỉnh Bình Phước.

Khung cảnh nơi đây dễ dàng khiến du khách hình dung về thời kỳ sơ khai tráng lệ. Đôi khi trầm ngâm, đôi lúc sống động, có cả sự ấm áp, mộng mơ và bí ẩn lạ thường.

Đây là nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động thực vật và cây làm thuốc, đồng thời bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn cho các hồ chứa nước của công trình thủy điện Thác Mơ và Cần Ðơn, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

Với tổng diện tích khoảng 26.000 ha, vườn quốc gia Bù Gia Mập là một trong những nơi sở hữu hệ sinh thái lớn và đa dạng nhất khu vực phía nam. Địa điểm có trên 20 dòng suối, thác và hang động lớn nhỏ, phải kể đến thác Lưu Ly, hang Nai, hang Dơi... thu hút du khách thích mạo hiểm.

Dịp lễ, trở về với thiên nhiên hoang dã, ngâm mình ở con suối trong xanh và lắng nghe tiếng chim kêu là trải nghiệm bình yên, khác lạ sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh trải nghiệm tự túc, du khách có thể tham khảo nhiều tour trekking hấp dẫn với giá từ 2 triệu đồng/khách.

Rừng ngập mặn Cần Giờ

Nằm ở phía đông nam và cách TP.HCM hơn 50 km, đặc trưng nổi tiếng của Cần Giờ là những khu rừng ngập mặn xanh mướt cùng hệ thống sông ngòi dày đặc và hệ động thực vật phong phú cả trên cạn lẫn dưới nước. Trong đó có nhiều loại động thực vật quý hiếm thuộc danh mục sách đỏ.

Đóng vai trò như “lá phổi xanh” của TP.HCM, rừng ngập mặn Cần Giờ từng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2000.

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ có diện tích gần 76.000 ha, hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ.

Từ vùng đất chết do chiến tranh tàn phá, rừng ngập mặn Cần Giờ hồi sinh kỳ diệu nhờ những mầm xanh không ngừng được gieo trồng, bảo vệ.

Du khách có thể ghé thăm hòn đảo nơi 2.000 con khỉ sinh sống, câu cá sấu tại khu du lịch sinh thái Vàm Sát hay ghé thăm Tháp Tang Bồng - nơi thuận tiện nhìn ngắm cả cánh rừng Cần Giờ.

Với những ai thích khám phá đời sống hoang dã, Khu bảo tồn Dơi nghệ là một trong những điểm tham quan thú vị. Ngồi trên cano hay tàu gỗ, xuôi theo dòng nước với những kênh rạch, bạn dễ bắt gặp đàn dơi nghệ treo mình trên những ngọn đước cao.

Ngoài ra, bạn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều loài động vật, check-in trong không gian xanh mát của cánh rừng hay thưởng thức ẩm thực...

