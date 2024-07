3 thành viên nhóm nhạc thiệt mạng do tai nạn máy bay

TPO - 3 thành viên nhóm nhạc gia đình The Nelons thiệt mạng do xảy ra tai nạn máy bay trên đường đi biểu diễn.

Page Six đưa tin 3 thành viên trong nhóm nhạc The Nelons đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào ngày 26/7.

Công ty quản lý của nhóm là Gaither Music thông báo tin buồn trên Facebook. Trong tuyên bố dài, danh tính các nạn nhân được tiết lộ là ca sĩ Kelly Nelon Clark, Jason Nelon Clark (chồng Kelly) và Amber Nelon Kistler (con gái lớn của Kelly). Ngoài ra, chồng Amber - Nathan Kistler, trợ lý Melodi Hodges, phi công Larry Haynie và vợ là Melissa Haynie cũng tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc.

Chiếc máy bay riêng bị rơi ở phía bắc Gillette, tiểu bang Wyoming, Mỹ, trong lúc chở nhóm nhạc gia đình đến Alaska tham dự show diễn tại sự kiện Gaither Homecoming Cruise.

Thành viên thứ tư của nhóm, con gái út của Kelly - Autumn Nelon Streetman, không có mặt trên chiếc máy bay Pilatus PC-12/47E vào thời điểm xảy ra tai nạn. Bài đăng của Gaither Music cho hay Streetman và chồng cô ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, lúc nhận được tin dữ.

“Autumn và Jamie sẽ trở về nhà với anh trai của Kelly, Todd Nelon, và vợ anh ấy, Rhonda, để bắt đầu những nhiệm vụ khó khăn phía trước. Xin hãy cầu nguyện cho họ, gia đình Kistler, gia đình Haynie và gia đình Melodi Hodges”, trích thông báo.

Trên Instagram, Streetman đăng ảnh cha mẹ cùng chị gái kèm theo lời nhắn đến người hâm mộ: “Cảm ơn những lời cầu nguyện đã được gửi đến tôi, chồng tôi, Jamie, và đứa con trai sắp chào đời của chúng tôi, cũng như cha mẹ của Jason, Dan và Linda Clark. Chúng tôi trân trọng những lời cầu nguyện, tình yêu thương và sự ủng hộ liên tục của các bạn trong những ngày sắp tới”.

Leslie Perkins - người phát ngôn của Quận Campbell (tiểu bang Virginia) cho biết trên ABC News vụ rơi máy bay gây ra một vụ cháy rừng lớn. Các đơn vị của Sở Cứu hỏa Quận Campbell mất nhiều công sức và thời gian để dập tắt được đám cháy.

Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) của Mỹ nói với People vụ tai nạn có vẻ như xảy ra sau khi gặp phải sự cố lái tự động trong khi bay. Các điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường và kiểm tra máy bay để xác định rõ hơn nguyên nhân.

Theo Nelons được thành lập vào năm 1977, trước đây là Rex Nelon Singers, theo tên thành viên sáng lập Rex Nelon. Sau này, nhóm do Kelly Nelon Clark, con gái Rex, làm thủ lĩnh. Hai con gái riêng của Kelly là Amber và Autumn lần lượt gia nhập nhóm vào năm 2002 và 2014. Thành viên còn lại, Jason Nelon Clark, là chồng thứ hai của Kelly, kết hôn vào năm 2001.

Theo Nelons là nhóm nhạc phúc âm miền Nam nổi tiếng nước Mỹ. Được đưa vào Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Âm nhạc Phúc âm vào năm 2016. Nhóm cũng từng được đề cử giải Grammy danh giá.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm là đĩa đơn There's a Hole In The Heart, phát hành ngày 19/7. MV của bài hát lên sóng vào ngày 24/7, chỉ hai ngày trước vụ tai nạn thương tâm. The Nelons đã lên lịch biểu diễn đến tháng 9/2025.