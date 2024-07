Celine Dion cứu lễ khai mạc Olympic Paris thảm họa

TPO - Người hâm mộ cho rằng Celine Dion cùng màn trình diễn nội lực và xúc động đã cứu lễ khai mạc Thế vận hội Paris một bàn thua sau khi cơn mưa như trút biến sự kiện thành thảm họa.

Tối 26/7 (giờ địa phương), Celine Dion khép lại lễ khai mạc Thế vận hội - Olympic Paris 2024 với ca khúc Hymne à l'amour của biểu tượng âm nhạc nước Pháp Édith Piaf. Ca khúc được cố ca sĩ sáng tác để tưởng nhớ tình yêu của đời mình, võ sĩ quyền Anh Marcel Cerdan, người qua đời trong vụ tai nạn máy bay năm 1949 khi đang trên đường tới gặp bà.

Xuất hiện trên đỉnh Tháp Eiffel, diva gốc Canada mặc chiếc váy cổ lọ màu bạc được phủ đầy kim sa và những sợi tua rua bằng hạt cườm lấp lánh của Dior Haute Couture. Kết hợp với mái tóc búi gọn, kiểu trang điểm ấn tượng nhấn vào mắt và bông tai kim cương, người đẹp sinh năm 1968 tỏa sáng như một nữ thần trên sân khấu.

Đây là lần biểu diễn đầu tiên của ngôi sao My Heart Will Go On kể từ khi tiết lộ bị mắc hội chứng cứng người vào tháng 12/2022. Bất chấp bị bệnh tật giày vò, Celine chứng minh được vẫn sở hữu giọng hát nội lực và dạt dào cảm xúc hàng đầu thế giới.

Màn trình diễn khiến Kelly Clarkson, một trong những người dẫn chương trình cho lễ khai mạc, phải rơi nước mắt.

“Tôi thực sự không thể nói thành lời. Điều đó thực sự tuyệt đẹp. Mọi người không biết câu chuyện của cô ấy và những gì cô ấy đã trải qua về mặt thể chất. Thật không thể tin được những gì cô ấy đã vượt qua để có được khoảnh khắc đó. Cô ấy là một vận động viên thanh nhạc. Cô ấy thật đáng kinh ngạc”, nữ nhạc sĩ nhận xét.

Khán giả cũng đồng tình với Kelly Clarkson. Những người trực tiếp tham gia sự kiện như lặng đi khi Celine cất tiếng hát. Trong khi đó, người xem ở nhà nhận xét tiết mục của diva là cái kết đẹp nhất cho lễ khai mạc.

Khán giả nhận định Celine Dion cùng chiếc khinh khí cầu phát sáng bay trên bầu trời đêm Paris đã cứu lễ khai mạc khỏi một đêm thảm họa.

Năm nay, Pháp quyết định tổ chức lễ khai mạc Olympic Paris ngoài trời thay vì trong nhà như thông lệ. Tuy nhiên, trận mưa như trút nước đã phá hỏng tất cả. Không ít cư dân mạng gọi sự kiện là lễ khai mạc Olympic tệ nhất trong ký ức.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các chính trị gia, hoàng gia thế giới, người nổi tiếng, vận động viên và khán giả trông nhếch nhác trong những chiếc áo mưa tiện lợi và ô.

Khi Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Thế vận hội bắt đầu và lá cờ Olympic được kéo lên tại điểm mốc lịch sử Place du Trocadero, người ta phát hiện lá cờ bị treo ngược.

Bên cạnh đó, tiết mục của Lady Gaga và nghệ sĩ Pháp Phillippe Katerine không được đánh giá cao.

Lady Gaga xuất hiện hoành tráng bên sông Seine và thể hiện ca khúc Mon Truc En Plumes bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, sự cố âm thanh cùng thể loại âm nhạc không đúng sở trường khiến người đẹp sinh năm 1986 bị chê có màn trình diễn tệ nhất trong sự nghiệp.

Trong khi đó, “báu vật quốc gia” Pháp Phillippe Katerine gây sốc với tạo hình độc lạ. Ông không mặc quần áo bình thường mà sơn xanh khắp người và nằm trên một đĩa trái cây khổng lồ. Theo Daily Mail, nam ca sĩ hóa trang thành Dionysus, vị thần rượu vang, lễ hội và sân khấu của Hy Lạp.

Một bộ phận tỏ ra thích thú với sự hài hước của tiết mục, còn số khác cảm thấy tiết mục dị hợm và không hề đẹp mắt.