3 nhà khoa học ĐH Duy Tân trong Hội đồng Khoa học của Quỹ NAFOSTED

Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (Quỹ NAFOSTED) vừa chính thức công bố các Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản lĩnh vực Khoa học Tự nhiên & Kỹ thuật (nhiệm kỳ 2025 - 2027), Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn (nhiệm kỳ 2024 - 2026), và Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Ứng dụng (nhiệm kỳ 2024 - 2026). 3 Nhà Khoa học của Đại học (ĐH) Duy Tân được tín nhiệm lựa chọn tham gia các Hội đồng gồm:

• PGS.TS. Bùi Quốc Tính là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Cơ học Kỹ thuật,

• GS.TS. Nguyễn Quang Hưng là Thành viên Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Ứng dụng Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ,

• PGS.TS. Hà Đắc Bình là Thành viên Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Khoa học Thông tin và Máy tính.

Thành viên của các Hội đồng Khoa học Quỹ NAFOSTED được lựa chọn nghiêm túc với nhiều tiêu chí về trình độ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp, được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu để thực hiện tốt nhất các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo tinh thần của Quỹ NAFOSTED.

PGS.TS. Bùi Quốc Tính, ĐH Duy Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Cơ học Kỹ thuật

PGS.TS. Bùi Quốc Tính hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tính toán Kỹ thuật Duy Tân (DTRICE) của ĐH Duy Tân, là nhà khoa học có quá trình làm việc, học tập, tu nghiệp, và nghiên cứu lâu dài ở nhiều quốc gia như Bỉ, Áo, Pháp, Đức và Nhật bản. Anh từng là Phó Giáo sư tại ĐH Công nghệ Tokyo, Nhật bản. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, anh tập trung vào phát triển các mô hình cơ học phá huỷ của vật liệu và kết cấu, cơ sinh học tính toán, phát triển các thuật toán cho bài toán kỹ thuật, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Cơ học Vật rắn, tối ưu hoá kết cấu và vật liệu composites.

Với hướng nghiên cứu về Cơ Sinh học như:

• Mô phỏng và tính toán các bài toán liên quan đến phình động mạch và phá hủy động mạch có chủ liên quan đến đột quỵ,

• Tối ưu hóa kết cấu và đặt tính cơ học của các loại stents,

• …

anh hiện chủ trì một đề tài hợp tác song phương về Phình và Phá hủy tách Động mạch chủ có sự kết hợp cùng một nhóm nghiên cứu ở Khoa Giải phẫu, ĐH Chicago. Mới đây nhất, PGS.TS. Bùi Quốc Tính và đồng nghiệp đã công bố kết quả nghiên cứu về xây dựng mô hình tính toán rất phức tạp và đa vật lý mô phỏng phá hủy cục máu đông (blood clots) với tựa đề “A theoretical framework for multi-physics modeling of poro-visco-hyperelasticity-induced time-dependent fracture of blood clots” trên một tạp chí chuyên ngành rất khó và uy tín số 1 là Journal of the Mechanics and Physics of Solids. Ngoài ra, anh cũng đang chủ trì một đề tài nghiên cứu cơ bản về Tối ưu hóa Cấu trúc Vi mô của Vật liệu thuộc Quỹ NAFOSTED.

PGS.TS. Bùi Quốc Tính là tác giả và đồng tác giả của hơn 250 công trình khoa học xuất bản trên các tạp chí ISI quốc tế, với hơn 14.000 lượt trích dẫn và H-index là 70 (theo GoogleScholar), và nhiều năm liên tiếp nằm trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (theo tạp chí PLoS, Mỹ). Anh cũng là thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí khoa học lớn về chuyên ngành Cơ học Tính toán và Kỹ thuật như: Applied Mathematical Modelling (Elsevier), Computers & Structures (Elsevier), Thin-Walled Structures (Elsevier), Engineering Analysis with Boundary Elements (Elsevier), Journal of Vibration and Engineering Technologies (Springer), SN Applied Sciences (Springer), Scientific Reports (Nature),...

Đam mê và nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Bùi Quốc Tính đã được ghi nhận với xếp hạng rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới. Theo Research.com, PGS.TS. Bùi Quốc Tính được xếp vị trí thứ 3 Việt Nam và 410 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ. Anh cũng từng nhận được học bổng postdoc rất nổi tiếng của Nhật bản là JSPS cho cả hai chương trình “standard” và “pathway”. Đặc biệt vào năm 2018, PGS.TS. Bùi Quốc Tính được biết đến là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng "The 2018 JACM Young Investigator Award" của Hiệp hội Cơ học Tính toán Nhật Bản, vinh danh nhà khoa học tuổi không quá 40 có nhiều đóng góp và thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Trên tinh thần vì mục đích khoa học và đẩy mạnh việc phát triển nghiên cứu khoa học quốc gia, với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Cơ học Kỹ thuật, PGS.TS. Bùi Quốc Tính cùng các đồng nghiệp và thành viên hội đồng ngành sẽ nỗ lực hết mình giúp Quỹ NAFOSTED có những đánh giá, tìm kiếm và chọn lọc khách quan và phù hợp nhất cho những đề tài nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Cơ học Kỹ thuật. Anh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho mỗi thành viên hội đồng, nhất là trong giai đoạn mà việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số quốc gia là một trong những yếu tố quyết định phát triển của quốc gia theo nghị quyết 57-NQ/TW.

GS.TS. Nguyễn Quang Hưng, ĐH Duy Tân - Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Ứng dụng Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

GS.TS. Nguyễn Quang Hưng hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS) của ĐH Duy Tân. Mới đây nhất, PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng là 1 trong 45 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2024.

GS.TS. Nguyễn Quang Hưng là thành viên Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Vật lý của Quỹ NAFOSTED 3 nhiệm kỳ liên tiếp (2017 - 2019, 2019 - 2022 và 2022 - 2024). Được tín nhiệm với nhiều hoạt động hiệu quả khi tham gia Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Quang Hưng đã được đề cử tiếp tục tham gia Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Ứng dụng lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ của Quỹ NAFOSTED trong nhiệm kỳ mới 2024 - 2026.

Đồng hành cùng các nghiên cứu khoa học do Quỹ NAFOSTED tài trợ, GS.TS. Nguyễn Quang Hưng đã:

• Chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu cơ bản về Vật lý do Quỹ NAFOSTED tài trợ, trong đó có 1 đề tài nhóm nghiên cứu mạnh về "Phát triển một mô hình lý thuyết thống nhất và vi mô cho mô tả cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không, nhiệt độ và mô men góc khác không, có tính tới lời giải chính xác bài toán kết cặp" giai đoạn 2020-2023;

• Chủ nhiệm 1 đề tài nhóm nghiên cứu mạnh của Quỹ NAFOSTED về “Nghiên cứu các sai hỏng cấu trúc và biến tính vật liệu nano bằng phương pháp hạt nhân”, giai đoạn 2024-2028;

• Đồng chủ nhiệm dự án về "Nghiên cứu niên đại của các kiến trúc cổ tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê: Góp phần nâng cao giá trị lịch sử và công tác bảo tồn di tích" do Quỹ VinIF tài trợ;

• …

GS.TS. Nguyễn Quang Hưng đã công bố hơn 100 bài báo quốc tế trên các tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus và là thành viên chính của 3 sáng chế đã được chấp nhận đơn. GS.TS. Hưng cũng đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh ngành Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân đã được cấp bằng Tiến sĩ và hiện đang tiếp tục hướng dẫn thêm 6 nghiên cứu sinh ngành Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân.

Trong quá trình công tác, GS.TS. Nguyễn Quang Hưng đã xuất sắc nhận được:

• Giải thưởng Nghiên cứu trẻ do Hội Vật lý Lý thuyết Việt Nam trao tặng vào năm 2012;

• Nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ với ghi nhận: “Bài báo có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu Vật lý Hạt nhân ở Việt Nam và là niềm tự hào cho Khoa học Cơ bản Việt Nam” cho một công trình - nghiên cứu đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín Physical Review Letters năm 2017;

• Được Quỹ NAFOSTED 2 lần liên tiếp đề cử giải chính tại Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 và 2020.

GS.TS. Nguyễn Quang Hưng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận được sự bầu chọn và tín nhiệm của cộng đồng các nhà khoa học và Ban Lãnh đạo Quỹ để trở thành thành viên Hội đồng Khoa học Ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ. Với vai trò mới này, nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Vật lý Hạt nhân nói riêng, và trong các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ nói chung.”

PGS.TS. Hà Đắc Bình, ĐH Duy Tân - Thành viên Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Khoa học Thông tin và Máy tính

PGS.TS. Hà Đắc Bình hiện là Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), kiêm giảng viên Khối ngành Điện, Điện tử-Viễn thông, Điều khiển và Tự động hóa của SET thuộc ĐH Duy Tân.

PGS.TS. Đắc Bình đã chủ nhiệm 2 đề tài cấp Quốc gia do Quỹ NAFOSTED tài trợ gồm:

• Nghiên cứu thiết kế và đánh giá các giao thức liên lạc có khả năng đảm bảo An toàn Thông tin ở lớp vật lý (2014-2016),

• Thiết kế và đánh giá kỹ thuật Đa truy cập phi trực giao (NOMA) cho mạng 5G (2018-2020).

Các hướng nghiên cứu chính của PGS.TS. Hà Đắc Bình trong 10 năm trở lại đây là các kỹ thuật then chốt của mạng không dây thế hệ tiếp theo là 5G và sau 5G, như: kỹ thuật chuyển tiếp đa chặng, kỹ thuật MIMO, kỹ thuật bảo mật lớp vật lý, kỹ thuật đa truy cập phi trực giao NOMA, mạng thu năng lượng bằng sóng điện từ RF, và mạng điện toán biên di động.

PGS.TS. Hà Đắc Bình đã công bố hơn 100 bài báo khoa học, trong đó: 27 bài báo trên các tạp chí có chỉ số ISI/Scopus, 54 bài báo khoa học ở tạp chí và hội nghị quốc tế, 19 bài báo khoa học trong nước,… Các công trình của PGS.TS. Hà Đắc Bình có tổng số trích dẫn hơn 1.090 lần và đạt chỉ số H-index 18 (theo Google Scholar).

Ngoài ra, PGS.TS. Hà Đắc Bình còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp:

• Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng về bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, năm 2020,

• Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017, 2017-2018,

• Giấy khen về thành tích nghiên cứu khoa học của ĐH Duy Tân năm 2017,

• Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Liên đoàn Lao Động Tp. Đà Nẵng, năm 2015.

Đóng góp cho sự phát triển chung của lĩnh vực Khoa học Thông tin và Máy tính, PGS.TS. Hà Đắc Bình đã tham gia bình duyệt 114 bài báo cho tạp chí uy tín như IEEE Access, IEEE Transactions on Mobile Computing, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,... Đồng thời, PGS.TS. Bình cũng đã tham gia tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế như COMMANTEL, SigTelCom, INISCOM, IEEE ICCRI,… nhằm thúc đẩy sự giao lưu học thuật và hợp tác nghiên cứu.

Định hướng sắp tới, PGS.TS. Hà Đắc Bình cho biết sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo đại học và sau đại học, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, xây dựng nhóm nghiên cứu về Mạng 6G, Tính toán và Truyền thông Lượng tử tại ĐH Duy Tân để thực hiện các công trình nghiên cứu đón đầu, góp phần vào việc đưa Việt Nam tiệm cận với trình độ thế giới.

Lần này, được bầu vào Hội đồng Khoa học Nghiên cứu Cơ bản ngành Khoa học Thông tin và Máy tính của Quỹ NAFOSTED, PGS.TS. Hà Đắc Bình chia sẻ: “Tôi sẽ tham gia với mục tiêu thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của lĩnh vực đang nóng nhất hiện nay là Thông tin và Máy tính, sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội trong kỷ nguyên mới của dân tộc.”