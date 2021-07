'3 cùng, 4 bám' với dân

TP - Vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những người lính ở Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) còn tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Bể nước quân dân Những ngày nắng nóng như đổ lửa ở Nghệ An, 30 hộ dân ở bản Tùng Hương thuộc xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương không phải lo thiếu nước sinh hoạt như các năm trước đây. Cuối tháng 4 vừa qua, Đồn Biên phòng Tam Quang đã bàn giao, đưa vào sử dụng công trình nước sạch (bể nước quân dân) phục vụ sinh hoạt. Với dung tích khoảng 30 khối nước, công trình trị giá 50 triệu đồng đã cung cấp đủ nước sạch cho cả bản Tùng Hương sử dụng. Trước đây, mỗi khi cần nước sạch sinh hoạt, bà con phải vất vả đi hàng cây số đường rừng lấy nước. Để xây dựng bể nước này, Ban chỉ huy Đồn Tam Quang huy động công sức của bộ đội và người dân san lấp mặt bằng, khai thác sỏi đá từ khe suối, vận chuyển lên đồi xây bể. Anh em của đồn còn bỏ kinh phí mua vật liệu như xi măng, sắp thép. Ngày đầu tiên được hưởng dòng nước ngọt trong vắt từ bể nước sạch, bà La Thị Thương, người dân trong bản chia sẻ: “ Lâu nay, dân bản thiếu nước sinh hoạt khổ lắm, có khi đi làm về mệt, nước uống trong nhà cũng không có, nói chi đến nước sinh hoạt, nhất là mùa nắng hạn. Bây giờ có bể nước sạch, bà con rất mừng, không phải đi gánh, gùi nước ở khe suối nữa”. Ngoài nước sạch, Đồn Biên phòng Tam Quang còn có nhiều hoạt động giúp đỡ người dân trên địa bàn. Các chiến sỹ đã trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân trong chương trình “Tết ấm Biên cương”, xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, làm đường giao thông liên bản… Đặc biệt, đơn vị đã phân công 19 đảng viên phụ trách 97 hộ gia đình trên địa bàn (bình quân mỗi đảng viên phụ trách từ 5-6 gia đình) nhằm giúp bà con xây dựng cuộc sống no ấm. “3 cùng, 4 bám” Gia đình ông Viêng Thanh Hoài ở bản Tùng Hương là một trong những hộ dân được Đại úy Nguyễn Văn Hợi, Chính trị viên, phó Đồn Biên phòng Tam Quang trực tiếp giúp đỡ. Nắm bắt được quyết tâm phát triển chăn nuôi và sự cần cù chịu khó, chăm chỉ của gia đình, Đại úy Hợi đã tham mưu với Ban chỉ huy Đồn hỗ trợ bò giống để gia đình ông Hoài chăn nuôi, gây dựng mô hình. Nhờ chăm sóc tốt, từ hai con bò giống ban đầu, sau hơn một năm, gia đình ông Hoài đã phát triển thành đàn bò 5 con và trở thành hộ điển hình chăn nuôi của bản Tùng Hương. Đồn Tam Quang cũng hỗ trợ người dân như chăn nuôi lợn, dê, trồng lúa nước, trồng cây ăn quả… Xã Tam Quang hiện có 20 hộ gia đình/80 khẩu thuộc nhóm hộ nghèo và hộ khó khăn được các đảng viên Biên phòng giúp đỡ thoát nghèo. Điển hình là gia đình anh Viêng Văn Thìn được đơn vị hỗ trợ dê giống làm “cần câu” thoát nghèo bền vững. Từ 4 con dê giống, sau 5 năm, gia đình anh Thìn đã có 15 con dê, đem lại thu nhập để sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tam Quang là xã có địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi cao bị chia cắt bởi nhiều sông suối. Toàn xã có 11 bản, trong đó có 2 bản giáp biên giới với 1.971 hộ/7.806 khẩu người Kinh, Thái, Khơ Mú, Đan Lai, Tày Pọng sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Bí thư chi bộ bản Tùng Hương Lô Xuân Tiến cho biết: “Tùng Hương nằm ở địa hình núi cao, xa sông suối. Vào mùa khô, dân bản phải đi bộ rất xa để lấy nước về sinh hoạt. Trong bản đàn ông đi làm ăn xa hết, người già, phụ nữ phải gùi nước về vất vả lắm, giờ có bể nước quân dân nên bà con ưng cái bụng lắm”. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết, thực hiện phương châm “3 cùng, 4 bám” (cùng ăn, cùng nói, cùng làm; bám dân, bám địa bàn, bám đối tượng và bám chủ trương, chính sách), đơn vị đã phát động trong toàn thể cán bộ chiến sĩ quyên góp, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để hỗ trợ bà con. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới, từng bước giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh phân công, lựa chọn giúp đỡ từng hộ gia đình cụ thể, Đồn Tam Quang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế. Bà con không còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, mạnh dạn thay đổi thói quen, tập quán canh tác sản xuất cũ. Từ phương thức canh tác chọc trỉa, tra hạt, rồi trông chờ thời tiết trước đây, nay các hộ đều được hướng dẫn áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ phía Đồn Biên phòng, đặc biệt là các đảng viên Biên phòng, bà con vẫn còn rất nhiều khó khăn. Sống gần dân, cảm thông với khó khăn của người dân trên địa bàn, người lính Biên phòng đã thực hiện phương châm “4 cùng, 3 bám” giúp đỡ nhân dân ở đây nhiều mặt, góp công lớn đưa xã Tam Quang về đích nông thôn mới. “Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, lực lượng Biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với địa phương đến từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch bệnh, tố giác người xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị cũng vận động các hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa trở về địa phương chủ động khai báo để phòng tránh dịch bệnh hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang nói. HẢI THƯỢNG - NGUYỄN MINH