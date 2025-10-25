24 năm FLC: Từ dấu ấn tiên phong đến hành trình trở lại

Ngày 25/10/2025, Tập đoàn FLC kỷ niệm 24 năm thành lập. Với FLC, đó là quãng thời gian của tự làm mới mình không ngừng, của những bước đi kiến tạo trong hệ sinh thái: bất động sản - nghỉ dưỡng - hàng không, và cũng là hành trình khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu bền bỉ.

“Không chỉ xây công trình, mà kiến tạo điểm đến”

Thành lập năm 2001, khởi nguồn từ lĩnh vực tư vấn luật, FLC nhanh chóng mở rộng sang bất động sản. Những dự án đầu tay như FLC Landmark Tower, FLC Complex, FLC Garden City,… đã đặt nền móng cho thương hiệu FLC trong lĩnh vực này.

Khu đô thị FLC Premier Parc quy mô 6,4 ha với dấu ấn riêng biệt, mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ điển

Từ bất động sản đô thị, FLC tiếp tục ghi dấu ở lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, mở ra xu hướng phát triển hệ sinh thái quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf đầu tiên tại Việt Nam.

Với triết lý “không chỉ xây công trình, mà kiến tạo điểm đến”, FLC đã đánh thức nhiều vùng đất còn hoang sơ thành những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và thúc đẩy kinh tế vùng.

Trên khắp dải đất hình chữ S, hàng loạt công trình mang dấu ấn FLC như FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), FLC Quy Nhơn (Gia Lai), FLC Hạ Long (Quảng Ninh), FLC Phú Thọ (Phú Thọ), FLC Quảng Trị (Quảng Trị)… đã trở thành biểu tượng mới cho du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Các quần thể quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ từ khách sạn, biệt thự, sân golf, trung tâm hội nghị, khu vui chơi giải trí đến hệ thống dịch vụ cao cấp.

Theo thống kê từ các địa phương, nhiều dự án của FLC đã góp phần tạo việc làm, thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế vùng, từng bước giúp hình thành các trung tâm du lịch mới tại nhiều tỉnh thành.

Toàn cảnh quần thể FLC Sầm Sơn – khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Thanh Hoá, với quy mô hơn 200 ha.

Quần thể FLC Hạ Long được mệnh danh là “kỳ quan đứng giữa kỳ quan”, trải rộng trên diện tích 157 ha với hàng chục tiện ích cao cấp

Năm 2017, hệ sinh thái FLC được hoàn thiện với sự ra đời của hãng hàng không Bamboo Airways, đánh dấu bước tiến mới trong kết nối chuỗi giá trị từ đầu tư hạ tầng đến vận chuyển và lưu trú. Được định vị là “hãng hàng không của sự hiếu khách”, Bamboo Airways nhanh chóng trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu Việt Nam, liên tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ và đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín.

Bamboo Airways - Hãng hàng không của sự hiếu khách và dịch vụ 5 sao

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng trăm chương trình thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ địa phương và cộng đồng đã được FLC triển khai trên khắp cả nước.

Vượt qua thử thách

Sau giai đoạn chịu tác động với nhiều biến động của thị trường và thay đổi nội tại, năm 2025 được xem là bước chuyển mới của FLC với nhiều tín hiệu tích cực.

Một số dự án bất động sản quy mô lớn tại các địa phương đang được tái khởi động, hoạt động vận hành và tiếp đón khách du lịch dần ổn định trở lại.

FLC Quy Nhon Golf Links – sân golf 36 hố ven biển Nhơn Lý, được vinh danh trong Top 100 sân golf khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2023 - 2024.

Đặc biệt, sự trở lại của Bamboo Airways trong hệ sinh thái FLC được xem là mảnh ghép hoàn chỉnh cho mô hình “di chuyển – nghỉ dưỡng – đầu tư” theo hướng hiện đại và bền vững mà FLC hướng tới.

Đây cũng là xu thế phát triển để một hãng hàng không đơn thuần trở thành “hệ sinh thái hàng không”, từ những chuyến bay riêng lẻ đến chuỗi trải nghiệm “sống – bay – nghỉ – đầu tư – tận hưởng”.

Nhân dịp sinh nhật Tập đoàn FLC 24 năm, Bamboo Airways khôi phục hạng thẻ cao nhất cho gần 3 triệu hội viên như một lời tri ân gửi tới khách hàng đã đồng hành cùng Bamboo Airways trong thời gian qua.

Hiện Bamboo Airways đang trong giai đoạn củng cố hoạt động, mở rộng mạng bay, tái cơ cấu đội tàu và hệ thống dịch vụ, hướng đến mục tiêu khai thác ổn định, an toàn và hiệu quả. Song song đó, FLC tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng bất động sản, nghỉ dưỡng và hạ tầng du lịch – những trụ cột cốt lõi tạo nên giá trị và uy tín của thương hiệu tập đoàn này.

“Sắc xanh” của FLC đang trở lại: từ những khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, tới những cánh bay Bamboo Airways.