22 ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tranh tài thi chung kết

TPO - 22 ý tưởng, dự án xuất sắc được lựa chọn từ 50 bài dự thi đến từ các huyện, thành thị đoàn và trường học trên địa bàn tỉnh để tiến vào tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2023.

Sáng 12/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An ở TX. Cửa Lò (Nghệ An), Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2023.

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Nghệ An với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà; đồng thời truyền cảm hứng, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương… Cuộc thi còn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, là cơ hội để các bạn trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 50 bài dự thi với nhiều ý tưởng, dự án khác nhau. Các dự án đều hướng đến sự phát triển bền vững gắn liền với các tiềm năng của địa phương. Các thí sinh đã nhạy bén khai thác và từng bước đặt nền móng khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Sau quá trình chấm sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 22 dự án xuất sắc để bước tiếp vào vòng chung kết.

Tại vòng thi chung kết, các thí sinh dự thi phải trưng bày các sản phẩm, đồng thời trình bày dự án trước ban giám khảo trong thời gian 7 phút. Từ bài thuyết trình, ban giám khảo sẽ đặt các câu hỏi cho thí sinh thuyết trình trả lời. Trong sáng 12/8, có 12 dự án được trình bày. Chiều cùng ngày 10 dự án còn lại tiếp tục được thuyết trình để ban giám khảo chấm thi.

Được biết từ năm 2019 đến nay, đã có 153 dự án của 200 tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Toàn tỉnh hiện có 13 mô hình hợp tác xã, 57 tổ hợp tác thanh niên, 197 mô hình, CLB thanh niên phát triển kinh tế đang hoạt động với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên thanh niên.

Từ cái nôi ươm mầm của tổ chức Đoàn, nhiều dự án đã thành công trong thực tiễn, có thể kể như: Dự án đặc sản Nghệ Tĩnh, dự án HTX Sen Quê Bác, dự án nuôi trồng nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, các dự án phát triển du lịch cộng đồng...