Anh: 21 người bị thương, sân bay đóng cửa để sơ tán vì nghi ngờ vật liệu nguy hiểm

TPO - Tối 8/9, nhà ga 4 của sân bay Heathrow, Anh đã phải đóng cửa và sơ tán trong vòng 3 giờ do nghi ngờ có sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Sự việc khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn, hàng nghìn hành khách ảnh hưởng và 21 người báo cáo bị thương. Tuy nhiên, cảnh sát London khẳng định sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện dấu vết của bất kỳ chất độc hại nào.

Các dịch vụ khẩn cấp đã đổ xô đến nhà ga số 4 của sân bay Heathrow ở phía tây London vào tối 8/9. Nguồn: X/@AlexOakes.

Lực lượng cảnh sát đô thị London, cứu hỏa London (LFB) và dịch vụ cấp cứu London đã phối hợp ứng phó. Nhiều hành khách phải chờ đợi ngoài trời, được phát chăn giấy bạc giữ ấm trong lúc chưa rõ tình hình.

Đến 20h27, sân bay Heathrow thông báo lực lượng chức năng xác nhận khu vực an toàn và nhà ga đã mở cửa trở lại. “Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đảm bảo các chuyến bay khởi hành đúng kế hoạch”, đại diện sân bay cho biết.

Theo FlightRadar24, nhiều chuyến bay bị chậm trễ, trong đó có 3 chuyến của Qatar Airways và hai chuyến của Etihad đến Abu Dhabi, gây nguy cơ gián đoạn hàng trăm chuyến nối chuyến.

Nhân viên sân bay phát chăn giấy bạc cho hành khách. Nguồn: X/@AlexOakes.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Ông Heidi Alexander - Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh - cho biết bà đang theo dõi sát tình hình và khuyến cáo hành khách không nên di chuyển đến nhà ga 4 cho đến khi có thông báo mới.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau sự cố cháy trạm điện tại Heathrow khiến 1.300 chuyến bay bị hủy. Sân bay này cũng vừa ghi nhận ngày cao điểm kỷ lục với hơn 270.000 lượt khách chỉ trong một ngày vào tháng 8 vừa qua.