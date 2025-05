199 'kiệt tác đầu tư độc bản' giữa trái tim Ba Đình chỉ dành cho số ít nhà đầu tư tinh hoa

Trong thế giới của những giá trị đỉnh cao, có những tọa độ không thể lặp lại, có những tài sản không thể thay thế, và có những cơ hội chỉ dành cho số ít tinh hoa thực sự thấu hiểu giá trị của sự khác biệt. Vinhomes The Gallery - dự án thấp tầng thương mại đầu tiên và duy nhất do Vinhomes kiến tạo đồng bộ tại Giảng Võ, Ba Đình - chính là một “ di sản ” như thế.

Sự độc bản không thể tái tạo

Nếu như Ba Đình được mệnh danh là trái tim chính trị - kinh tế - văn hóa của Thủ đô và cả nước thì ngay trong lòng quận Ba Đình, Giảng Võ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi ghi dấu ấn sâu đậm của cánh cửa giao thương quốc tế đầu tiên của Thủ đô: Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Nằm trên trục huyết mạch kết nối Hồ Gươm - Hồ Tây - Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, tạo thành một “tam giác” bất động sản độc bản, Triển lãm Giảng Võ được xem là đại diện tiêu biểu cho khát vọng thịnh vượng, hội nhập toàn cầu và vươn tầm quốc tế của Thủ đô.

Giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm và không thể tái tạo, việc sở hữu một bất động sản thương mại thấp tầng, quy hoạch đồng bộ ngay tại Giảng Võ là điều mà ngay cả các nhà đầu tư “cá mập” cũng không dễ chạm tới.

“Bất động sản trung tâm, đặc biệt là tại nơi tâm mạch thịnh vượng như Ba Đình, không phải sản phẩm dành cho số đông. Ngay cả với số ít, chỉ những nhà đầu tư tinh hoa nhất, thực sự hiểu được giá trị độc bản, xứng tầm di sản của những kiệt tác khan hiếm này, mới có cơ hội sở hữu. Điều này lý giải vì sao thị trường đang chứng kiến một cuộc đua kín đáo nhưng cực kì quyết liệt của giới đầu tư tinh hoa sau khi Vinhomes The Gallery chính thức lộ diện trên nền đất di sản Triển lãm Giảng Võ xưa”, ông Thành An, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Hà Nội, phân tích.

Bộ sưu tập “độc bản” dành riêng cho nhà đầu tư tinh hoa

Không phải ngẫu nhiên Vinhomes lựa chọn tên gọi “The Gallery” - phòng trưng bày - cho dự án thương mại thấp tầng đầu tiên của mình tại Giảng Võ. Giống như những kiệt tác nghệ thuật mang giá trị trường tồn, mỗi căn thấp tầng tại Vinhomes The Gallery đều được đặt trong một “không gian sưu tầm” khép kín, nơi chỉ những nhà đầu tư thực thụ, có tầm nhìn dài hạn mới có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị.

Với quy mô đặc biệt giới hạn, Vinhomes The Gallery không mở bán đại trà, không nhắm đến số đông, mà định danh chủ nhân ngay từ quy hoạch, thiết kế đến tiện ích. 199 sản phẩm thấp tầng của dự án được ví như “199 kiệt tác đầu tư độc bản”. Mỗi căn có diện tích đất từ 72,97 – 191,04m2, quy mô 5 tầng đa công năng, chiều cao tầng lên tới 4,2m - vượt tiêu chuẩn nhà phố thông thường và tương đương tiêu chuẩn biệt thự. Đặc biệt, 100% các căn sở hữu 2 mặt thoáng với mặt tiền chính lên tới 8m, vỉa hè lên tới 5m, đường rộng tới 17m, giúp tối ưu công năng kinh doanh.

Dự án cũng tiên phong phát triển mô hình 4 tầng hầm để xe liên hoàn tổng diện tích 71.000m2 với 1.544 chỗ đỗ - điều chưa từng có tại bất kỳ dự án thấp tầng thương mại nào tại Hà Nội.

Quy hoạch và thiết kế của Vinhomes The Gallery cũng được xem là một bản tuyên ngôn không lời về vị thế của chủ sở hữu khi hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới. Với định vị là bộ sưu tập các mô hình thương mại dịch vụ xa hoa đẳng cấp thế giới giữa trái tim Ba Đình, dự án bao gồm 3 phân khu quy hoạch theo 3 phong cách riêng biệt và đầy ấn tượng.

Trong đó, Little Ginza lấy cảm hứng từ khu Ginza (Tokyo), tái hiện một không gian mua sắm sang trọng, nơi hội tụ các thương hiệu xa xỉ. Little SoHo lại là không gian sáng tạo nghệ thuật, tái hiện kinh đô thương mại đẳng cấp bậc nhất nước Mỹ - SoHo (New York) - ngay giữa trái tim Ba Đình. Trong khi đó, Little Gum - phân khu có nhiều tiện ích nhất dự án - lại phác họa một Moscow hoa lệ với những tuyến phố mua sắm rực rỡ ánh đèn của các flagship store kế bên Quảng trường Đỏ.

Bên cạnh không gian thương mại tầm vóc quốc tế, Vinhomes The Gallery còn mang tới chuỗi tiện ích đẳng cấp, như phố đi bộ Gallery Street, trường liên cấp Vinschool, bộ sưu tập artwork ngoài trời đồ sộ, cùng hệ sinh thái xanh và mặt nước hiếm hoi giữa lòng Hà Nội.

Là dự án được mong chờ nhất thập kỷ, Vinhomes The Gallery ra mắt được kỳ vọng sẽ giải cơn khát về bất động sản thương mại cao cấp tại lõi trung tâm Thủ đô. Quan trọng hơn, đây chính là “biểu tượng thương mại must-see của Hà Nội”, nơi hội tụ của giới mộ điệu, khách quốc tế, chuyên gia cấp cao, và tầng lớp trung lưu - thượng lưu đang hình thành rõ nét tại Thủ đô.

“Sở hữu một bất động sản tại Vinhomes The Gallery giống như nắm giữ trong tay chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa đến mạng lưới quan hệ kinh doanh đỉnh cao - điều mà bất kỳ nhà đầu tư tinh anh nào cũng khao khát”, ông Thành An nhận định.

Nhìn về dài hạn, ông Thành An đánh giá, Vinhomes The Gallery nằm trong nhóm tài sản “tăng giá mạnh nhưng không thanh khoản vội”, nghĩa là giá trị tích lũy theo thời gian sẽ gia tăng bền vững, nhưng chủ nhân thường không bán lại mà sẽ nắm giữ dài hạn như tài sản di sản truyền đời. Đây cũng là mô hình sở hữu phổ biến tại các đô thị thịnh vượng toàn cầu như Tokyo, London, Paris hay New York… và tới đây sẽ có thêm Hà Nội.

Từ biểu tượng lịch sử, văn hóa Giảng Võ đến không gian thương mại thượng lưu mang đẳng cấp quốc tế, Vinhomes The Gallery là nơi giao thoa giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa quyền lực - nghệ thuật và thịnh vượng. Không ồn ào, không đại trà, Vinhomes The Gallery được ví như “phiên đấu giá kín đáo” giữa các nhà sưu tầm đích thực, những người hiểu rõ: không phải mọi tài sản đều có thể mua bằng tiền, mà phải bằng tầm nhìn, sự tinh tường, và vị thế xứng đáng. Đó chính là lý do vì sao 199 bất động sản tại đây được xem là “di sản độc bản” dành riêng cho thế hệ thịnh vượng.