1 năm, hơn 30 vụ mất trộm vật tư, thiết bị lưới điện ở Đồng Nai

TPO - Trong hơn 1 năm, đã có trên 30 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị ở các lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai) vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự và hướng dẫn xử lý khi xảy ra vụ việc mất cắp vật tư, thiết bị ngành điện.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị lưới điện.

Do lưới điện nằm trên địa bàn rộng lớn, đi qua nhiều địa bàn đồi núi, khu vực hẻo lánh ít người qua lại nên các ngành chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý lưới điện và thiết bị trên đường dây.

Đáng chú ý là Đồng Nai đang nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản thuộc các công trình, dự án quan trọng của quốc gia trên địa bàn huyện Xuân Lộc, như: trộm cắp vật tư của Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, vật tư của ngành điện.

Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc xảy ra 5 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị lưới điện với giá trị thiệt hại khoảng 106 triệu đồng

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, công tác bảo vệ thiết bị, vật tư lưới điện có tầm quan trọng rất lớn trong bảo vệ an ninh năng lượng. Ngành điện rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ đặc biệt, phối hợp của lực lượng công an trong điều tra, xử lý, tìm ra thủ phạm các vụ trộm cắp cũng như phối hợp bảo vệ vật tư, thiết bị lưới điện.

Việc phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo vệ tài sản ngành điện có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tài sản của ngành điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân.

Công ty điện lực Đồng Nai hiện đang quản lý hơn 600 km đường dây 110kv, 39 trạm biến áp và gần 14.000 đường dây trung, hạ thế.