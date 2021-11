Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 40 bánh heroin

TPO - Ngày 27/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng và thu 40 bánh heroin.

Cụ thể, ngày 4/11/2021, Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 111N, huy động các lực lượng gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công tỉnh phối hợp đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các đơn vị công an có tuyến đường ráp gianh với các tỉnh khác khác như Bảo Yên, Văn Bàn, TP Lào Cai.... tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Thào A Sì (SN 1979, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma tuý từ Lào về Điện Biên.

Sau nhiều ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát mọi di biến động của đối tượng Thào A Sì và một số đối tượng liên quan, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch đánh bắt với nhiều phương án chiến đấu chặt chẽ, tỉ mỉ, bí mật, phân công nhiều mũi trinh sát chốt chặn, mật phục dọc các tuyến đường và hướng theo sơ đồ đã hoạch định.

Khoảng 16h35 ngày 25/11, khi phát hiện đối tượng Thào A Sì điều khiển ô tô tải BKS 27C-035.43 tới khu vực thôn Luổng Đơ (xã Cốc San, TP Lào Cai), 2 tổ trinh sát đã tiến hành truy đuổi, áp sát, cùng một tổ trinh sát đón lõng khóa chặt gọng kìm và bắt giữ thành công đối tượng. Thu giữ toàn bộ tang vật gồm 40 bánh heroin, 1 ô tô tải và tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, ngay trong đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tráng Seo Sang (SN 1996 trú tại bản Mo 1, xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên) và Ma Seo Quáng (SN 1993, trú tại bản Nặm Pạu, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi chuyên án được triệt phá, Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời biểu dương, động viên và khen thưởng cho cho các lực lượng tham gia phá án.