The Aston Luxury Residence nhận giải 'Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất'

Dự án The Aston Luxury Residence do Tập đoàn Danh Khôi phát triển đã được vinh danh tại hạng mục “ Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất” , thuộc Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 diễn ra ngày 26/11/2021 tại TP HCM.

Đây là giải thưởng uy tín nằm trong hệ thống PropertyGuru Asia Property Awards - Giải thưởng bất động danh tiếng hàng đầu tại Châu Á. Với hệ thống tổ chức chấm giải khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt nhiều tiêu chuẩn khắt khe, PropertyGuru Vietnam Property Awards là thước đo đáng tin cậy, là nơi vinh danh những nhà phát triển bất động sản nổi bật cùng các dự án chất lượng.

PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 lần thứ 7 là sân chơi hội tụ rất nhiều nhà phát triển bất động sản trên khắp đất nước Việt Nam tham gia, bao gồm 56 hạng mục giải thưởng do Tập đoàn PropertyGuru (Singapore) tổ chức. Vượt qua nhiều bước kiểm duyệt khắt khe, minh bạch, The Aston Luxury Residence vừa chính thức được vinh danh là “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất” (Best Coastal Condo Architectural Design).

Phát biểu tại lễ nhận giải, đại diện Tập đoàn Danh Khôi, chia sẻ: “Vẻ đẹp của vịnh Nha Trang - Nơi được bình chọn là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất hành tinh vào năm 2003, đặc biệt là hình ảnh Thủy triều (Tide) - Sóng biển (Wave) - Đại dương (Ocean) đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi sáng tạo nên ngôn ngữ thiết kế TWO tại dự án The Aston Luxury Residence. Từ đó kiến tạo nên một công trình biểu tượng mới bên “Vịnh Ngọc” hội đủ các yếu tố: Đột phá - Sáng tạo - Khác biệt so với bất kỳ dự án căn hộ biển hạng sang nào tại địa phương nói riêng và trong nước nói chung. Việc nhận giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 sẽ là động lực cho chúng tôi trong việc xây dựng và phát triển những dự án chất lượng, giàu giá trị và mang đến sự an tâm cho khách hàng đầu tư dự án này được bảo chứng từ giải thưởng uy tín.”

Là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí độc đáo tại Nha Trang, The Aston Luxury Residence được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 11.000m2 với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng. Dự án tọa lạc trên giao lộ thịnh vượng giữa đường Trần Phú và đường Xóm Cồn, quy mô dự án gồm 3 Block cao từ 24-27 tầng với tên gọi lần lượt là The Sol - The Sea - The Sand, cung ứng cho thị trường 1.341 căn hộ hạng sang đa dạng loại hình và diện tích.

The Aston Luxury Residence được xem như nước đi đón đầu những thay đổi của thị trường hậu Covid-19 của Tập đoàn Danh Khôi, tiên phong đem đến khái niệm mới mẻ - Multi Home. Không chỉ đơn thuần là ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng, dòng căn hộ Multi Home còn là một BĐS đa năng, trở thành lựa chọn hoàn hảo về một nơi trú ẩn an toàn, nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, nơi gắn kết tình thân gia đình, công sở tại gia và là tài sản kinh doanh sinh lời tiềm năng.

Tập đoàn Danh Khôi đặc biệt dành nhiều tâm huyết và đầu tư lớn vào yếu tố kiến trúc thông qua việc hợp tác cùng đơn vị thiết kế DKO danh tiếng đến từ Úc; kỳ vọng mang đến thành phố biển một công trình mang tính biểu tượng, đồng hành cùng giới tinh hoa trong những trải nghiệm thượng lưu.

Lấy cảm hứng từ thủy triều - sóng biển - đại dương, dự án tạo ấn tượng với lớp lớp đường cong tinh tế, tựa như những con sóng hiền hòa đang ấp ôm bờ biển… Không gian sống trong mỗi căn hộ cũng được chăm chuốt một cách khéo léo, khoảng cách các bước cột lên đến 9.2m, khai thác tối đa khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và “hơi thở” của biển khơi và tối ưu góc nhìn thông qua ban công kính trong suốt.

Hệ thống tiện ích đặc biệt mang câu chuyện “Rừng trầm - Biển yến”, tái hiện chân thật, sinh động và tinh tế những vẻ đẹp đặc trưng của Nha Trang vào từng tháp căn hộ, đa dạng hóa trải nghiệm của cư dân khi dừng chân tại nơi đây. Trong đó, điểm nhấn nổi bật phải kể đến phố đi bộ trên không, nhà hàng sang trọng trên không và hồ bơi vô cực tầm nhìn song thủy… Cùng hơn 30 tiện ích đặc quyền luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cho cư dân ngay trước cửa nhà.

Với những ưu điểm nổi trội về thiết kế kiến trúc, The Aston Luxury Resience đã được vinh danh là một trong những dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất, tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Thành quả trên một lần nữa ghi nhận nỗ lực, sáng tạo không ngừng của Tập đoàn Danh Khôi và khẳng định uy tín, vị thế nhà phát triển bất động sản biển hàng đầu tại Việt Nam.