Quảng Ninh đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

TP - Mỏ than lộ thiên của Công ty CP Than Núi Béo (TKV), mỏ than lộ thiên lớn nhất TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa được đóng cửa.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đã lên phương án đóng cửa các mỏ than lộ thiên trên địa bàn. Với lộ trình đến hết năm 2021, mỏ than lộ thiên của Công ty CP Than Núi Béo phải đóng cửa và buộc chuyển hẳn sang khai thác hầm lò.

“Công ty đã đóng cửa mỏ lộ thiên trước thời hạn của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Chúng tôi đang tập trung cho việc khai thác hầm lò. Ước lượng năm nay công ty sẽ đạt sản lượng than hầm lò khoảng 1,1 triệu tấn”, ông Ngô Thế Phiệt, Giám đốc Công ty CP Than Núi Béo cho biết.

Theo kế hoạch, trong năm nay và năm 2022, sẽ có thêm một số mỏ than lộ thiên tại TP Hạ Long sẽ phải đóng cửa. Trong đó, Công ty CP than Hà Lầm sẽ đóng cửa mỏ than lộ thiên trong năm nay và chỉ khai thác hầm lò.

Ông Bùi Khắc Thất, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai cho biết, công ty sẽ khai thác nốt trữ lượng khoảng vài trăm nghìn tấn còn lại ở mỏ lộ thiên và đóng cửa mỏ vào năm 2022, tập trung cho khai thác hầm lò.