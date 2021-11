Lịch thi đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh 2021/22: MU làm khách trên sân Chelsea

TPO - Lịch thi đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu, kênh phát sóng Ngoại hạng Anh 2021/22 Arsenal vs Newcastle, Man City vs West Ham, Chelsea vs MU nhanh nhất, chính xác nhất.

Ngoại hạng Anh đã chính thức trở lại sau một mùa hè bóng đá quốc tế sôi động. Ngoại hạng Anh 2021/22 là lần thứ 30 giải đấu được tổ chức. Đây được xem là giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. MU đang là đội giữ kỷ lục 13 lần vô địch giải đấu. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chính là Man City. Ngay trước khi Ngoại hạng Anh 2021/22 khởi tranh, các đội bóng lớn liên tục mang về những bản hợp đồng chất lượng trong mùa giải mới. MU chi hơn 100 triệu bảng để mang về Jadon Sancho và Varane. Trong khi đó, Man City phá kỷ lục chuyển nhượng của giải đấu khi chi 100 triệu bảng để mua Jack Grealish từ Aston Villa. Chelsea cũng chi tiền tấn tái hợp với Lukaku. Trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, M.U bất ngờ ký hợp đồng với ngôi sao Ronaldo từ Juventus. Đây là màn tái hợp sau 12 năm có cầu thủ người Bồ Đào Nha và đội bóng cũ. Trận đấu sớm nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ là cuộc đọ sức giữa Arsenal và Newcastle vào lúc 19h30, 27/11. Trong khi đó, Liverpool sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà vào lúc 22h cùng ngày. Vào lúc 21h ngày 28/11, Man City sẽ có trận đấu rất đáng chú ý với West Ham. Đội chủ sân Etihad đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong khi hiện tượng West Ham đứng thứ tư. Trận đấu tâm điểm của vòng đấu chính là cuộc đọ sức của đội đầu bảng Chelsea và MU trên sân Stamford Bridge. Đội chủ nhà Chelsea đang có phong độ rất cao nên không hề dễ dàng cho MU dưới sự dẫn dắt của HLV tạm thời Carrick. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 28/11. Lịch thi đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh 2021/22 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 27/11 19:30 Arsenal -:- Newcastle Vòng 13 K+Sport 1 27/11 22:00 Crystal Palace -:- Aston Villa Vòng 13 K+Sport 2 27/11 22:00 Liverpool FC -:- Southampton Vòng 13 K+Sport 1 27/11 22:00 Norwich City -:- Wolverhampton Vòng 13 K+Live 28/11 00:30 Brighton -:- Leeds United Vòng 13 K+Sport 1 28/11 21:00 Leicester -:- Watford Vòng 13 K+Live 28/11 21:00 Man City -:- West Ham Vòng 13 K+Sport 1 28/11 21:00 Brentford FC -:- Everton Vòng 13 K+Cine 28/11 21:00 Burnley -:- Tottenham Vòng 13 K+Sport 2 28/11 23:30 Chelsea -:- Man Utd Vòng 13 K+Sport 1