BTS bị phân biệt chủng tộc sau bài đăng gây tranh cãi của nữ ca sĩ Mỹ

TPO - BTS bị fan của SZA công kích, phân biệt chủng tộc sau khi nữ ca sĩ Mỹ đăng bài “tố” nhóm nhạc nam đình đám Hàn Quốc “không quan tâm” đến cô tại buổi diễn của Harry Styles.

Trước khi làm nên lịch sử tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (AMAs) năm 2021 với chiến thắng ở hạng mục “Nghệ sĩ của năm” vào tối 21/11, các thành viên BTS Jungkook, Jimin, J-Hope và V tranh thủ thời gian đến tham dự show diễn của Harry Styles tại The Forum ở Inglewood, California, hôm 20/11.

Tại đây, 4 chàng trai nhà Hybe Corporation tình cờ ngồi cạnh hai nữ ca sĩ Mỹ đình đám Lizzo và SZA. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ tưởng chừng vui vẻ này lại trở thành nguồn cơn cho việc BTS bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

Theo đó, sau buổi biểu diễn, cả BTS và Lizzo đều khoe ảnh chụp chung lên mạng hội và nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng thế giới. Không ít người hỏi SZA vì sao cô không có bức ảnh nào với các chàng trai Hàn Quốc.

Đáp lại, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho hay, Lizzo đã “cố gắng giới thiệu” cô với các thành viên BTS nhưng “họ (BTS) không quan tâm”.

Câu trả lời này đẩy BTS trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và phân biệt chủng tộc. Những người hâm mộ của SZA dùng những thuật ngữ mang ý nghĩa xúc phạm người châu Á để công kích nhóm nhạc nam.

Một số để lại bình luận gọi BTS là “những chàng trai đồng tính có đôi mắt xếch”, còn đổ lỗi họ gây ra đại dịch toàn cầu COVID-10. Những người khác bình luận mỉa mai rằng, có thể vì SZA không thể “nói tiếng Trung” nên các thành viên BTS không để ý đến cô, trong khi BTS đến từ Hàn Quốc. Cũng có những dân mạng chế giễu Jungkook, Jimin, J-Hope và V có “đôi mắt bé”.

Ngay lập tức, hàng nghìn bài đăng bênh vực các thành viên BTS xuất hiện trên Twitter. Không ít người chỉ trích SZA “dối trá” bởi theo hàng chục ARMYs (fan của BTS) có mặt tại show diễn của Harry Styles, SZA và V đã trao nhau cái ôm chào hỏi.

Sau đó, SZA đăng lời giải thích trên Twitter rằng, Lizzo giới thiệu cô với các thành viên BTS nhưng họ không hiểu, nhưng họ vẫn có cách hành xử tốt khi cho cô một cái ôm. Nữ ca sĩ khẳng định, không có ý làm tình hình trở nên “tiêu cực”. Hiện, bài đăng này đã bị xóa.

Dù vậy, việc SZA lên tiếng không đủ để xoa dịu các ARMYs. Họ yêu cầu ngôi sao Mỹ phải xin lỗi BTS.

May mắn, ồn ào không đáng có trên đã được an ủi bằng một vinh dự to lớn đến từ quê nhà.

Ngày 23/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đăng lên Twitter thông điệp chúc mừng BTS giành được giải thưởng “Nghệ sĩ của năm” tại AMAs 2021.

“Tôi gửi lời chúc mừng và biết ơn to lớn đến BTS vì giải thưởng danh giá của họ tại AMAs. Tháng trước, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ đã tổ chức hội nghị chưa từng có với chủ đề ‘Quyền lực mềm của Hàn Quốc’. Tại hội nghị, Joseph Nye – người đưa ra khái niệm ‘quyền lực mềm’ ca ngợi Hàn Quốc và nói rằng chúng ta là quyền lực mềm năng động nhất trên thế giới, cho thấy thành công đáng kể về kinh tế. Điều này có nghĩa là văn hóa của Hàn Quốc đang thống trị thế giới… Việc BTS được trao giải thưởng quan trọng tại AMAs năm nay khẳng định điều này một lần nữa. Lý do tôi đưa thông tin này vào bài đăng do tôi chợt nghĩ đến những lời của Joseph Nye. Nye đã nói như thế này: ‘Trong 60 năm qua, mặc dù không có quốc gia nào khác thành công hơn Hàn Quốc, nhưng một số lượng lớn người dân Hàn Quốc cho rằng họ yếu kém và tụt hậu so với những người khác. Điều đó đã ảnh hưởng đến sự lạc quan và sáng tạo của họ’. Điều này có dành cho tất cả mọi người không? Từ giờ trở đi, thành tích này không phải rất đáng để tự tin và kiêu hãnh sao?”, ông chủ nhà Xanh viết.

Tú Oanh