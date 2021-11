Bắt gọn tên cướp chém người rồi trốn trên hang núi

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an và Công an TPHCM đã bắt giữ Lê Thị Anh Thư (53 tuổi), giám đốc một công ty ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.