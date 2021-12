Yêu cầu xử lý xe khách giả xe buýt trà trộn đón khách

TPO - Để đảm bảo trật tự giao thông, giảm ùn tắc dịp cuối năm, trong đó có cao điểm Tết Nhâm Dần, Sở GTVT Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo giao thông dịp cuối năm.

Kế hoạch do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện ký, cho biết: Mục đích triển khai kế hoạch là chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, với công tác đảm bảo an toàn giao thông, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, tổ chức kiểm tra, kịp thời sửa chữa các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo mặt đường êm thuận, thông suốt trên địa bàn Thành phố; Rà soát, bổ sung, sửa chữa, thay thế đèn tín hiệu giao thông bị hỏng hoặc không đủ điều kiện sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông; Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác hoàn trả đào đường của các chủ đầu tư khi thi công và sửa chữa các công trình ngầm, nổi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông.

Công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: Thanh tra giao thông phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện phân luồng và tổ chức điều hành giao thông; tăng cường bố trí lực lượng hướng dẫn điều hành giao thông tại các điểm, nút thường xuyên ùn tắc giao thông, tránh ùn tắc trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là các trục tuyến chính và Trung tâm thành phố, các tuyến đường tại các khu vực cửa ngõ thủ đô... giảm tối đa tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

Kiểm tra, xử lý các xe taxi vi phạm trật tự đô thị tại các khu vực bến xe, bệnh viện, trường học; kiểm tra xử lý các xe buýt dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, hoạt động sai luồng tuyến, xe không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, xe hết niên hạn sử dụng; khí thải vượt quá quy định, đặc biệt thái độ phục vụ hành khách của lái xe và nhân viên. “Xử lý các xe khách giả xe buýt trà trộn vào các điểm đón trả khách của xe buýt để đón khách sai quy định; xe xích lô hoạt động sai quy định”, kế hoạch của Sở GTVT nêu rõ.