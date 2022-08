Yêu cầu nộp hơn 9 tỷ đồng phí test nhanh thu vượt mức tại Đắk Lắk

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo các đơn vị nộp số tiền thu phí test nhanh vượt mức quy định hơn 9 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ.

Mua sắm vượt, không có kế hoạch hơn 11,7 tỷ đồng

Ngày 3/8, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh này trong năm 2020-2021.

Theo kết luận, trong giai đoạn trên, Sở Y tế Đắk Lắk thực hiện 44 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống COVID-19 với tổng số tiền 281,5 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã thanh tra 33/44 gói thầu, trong đó có 7 gói đấu thầu rộng rãi, 26 gói chỉ định thầu rút gọn.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, về cơ bản, chủ đầu tư – Sở Y tế triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống COVID-19 tuân thủ đúng quy định, trình tự thủ tục, pháp luật, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các gói thầu được kiểm tra có tỷ lệ giảm thầu so với giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bình quân 9,12%, tương đương số tiền 24 tỷ đồng. Công tác nghiệm thu, bàn giao cơ bản đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng, phân bổ đáp ứng kịp thời phòng, chống COVID-19.

Tuy nhiên, qua xác minh, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện Sở Y tế chưa công khai, minh bạch trong việc lựa chọn loại test nhanh để mua sắm, chỉ lựa chọn duy nhất một loại test để thẩm định, xây dựng giá gói thầu. Cụ thể, Sở Y tế Đắk Lắk không tổ chức họp Hội đồng khoa học, Đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị…để phân tích, đánh giá ưu nhược điểm, giá cả, năng lực để quyết định lựa chọn.

Theo Thanh tra, đối chiếu với danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp sổ đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng, khả năng cung ứng và giá bán do Bộ Y tế thông báo cho thấy, Sở Y tế Đắk Lắk phê duyệt dự toán 6 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 thuộc nhóm 6, có đơn giá cao hơn so với một số loại kit xét nghiệm thuộc nhóm 5 hoặc cùng nhóm 6.

Ngoài ra, theo Thanh tra, Sở Y tế Đắk Lắk lựa chọn một số thiết bị y tế để mua sắm có số lượng vượt, hoặc không có trong đề xuất của Hội đồng khoa học, tổng số tiền chênh lệch hơn 11,7 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Y tế nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khi mua sắm cần đầy đủ hồ sơ.

Thu phí test nhanh vượt hơn 9 tỷ đồng

Vẫn theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra hồ sơ thẩm định giá của 33 gói thầu cho thấy, đơn vị tư vấn thẩm định giá chỉ thực hiện so sánh trên 3 báo giá hoặc đưa ra 3 đơn giá tài sản của đơn vị cung cấp, không có tài liệu, báo giá chứng minh. Quá trình thẩm định giá chưa khảo sát thực tế, thu thập thông tin…về tài sản cần thẩm định giá, không đầy đủ các nội dung theo quy định.

Thanh tra cho rằng, Sở Tài chính Đắk Lắk chưa tuân thủ đúng quy trình thẩm định giá, chủ yếu căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và chứng thư thẩm định do Sở Y tế cung cấp để xem xét và cho ý kiến về giá mua sắm, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giao chủ đầu tư tiến hành thủ tục đấu thầu mua sắm.

Qua tham khảo giá trúng thầu của 6 trang thiết bị y tế so với giá nhập khẩu, Thanh tra phát hiện giá trị mua sắm có chênh lệch, song không cao hơn giá gói thầu được phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra cũng phát hiện Sở Y tế lập và phê duyệt dự toán 4 gói thầu Đầu tư hệ thống y tế trung tâm có khí nén và áp lực âm; Hệ thống bồn chứa oxy hóa lỏng phục vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tính thừa khối lượng với số tiền 378 triệu đồng…Kiểm tra hiện trường xây lắp 4 gói thầu trên, Thanh tra Đắk Lắk phát hiện còn một số hạng mục công trình thi công chưa đúng thiết kế, khối lượng với tổng số tiền 49 triệu đồng.

Ngoài ra, với công tác nghiệm thu, bàn giao, quản lý sử dụng các gói thầu, Thanh tra Đắk Lắk phát hiện đến thời điểm kiểm tra ngày 26/3/2022, Sở Y tế Đắk Lắk còn tồn kho 39.000 test xét nghiệm COVID-19.

Qua thanh tra các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đắk Lắk, Thanh tra phát hiện 13 đơn vị thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế với tổng số tiền thu vượt hơn 9 tỷ đồng.

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có sai phạm nộp 9,1 tỷ đồng thu vượt vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh ngay sau khi có quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kế hoạch–Tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan giảm trừ quyết toán số tiền 427 triệu đồng của các gói thầu nêu trên.

“Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo thẩm quyền, có hình thức xử lý phù hợp với các tổ chức, cá nhân thuộc sở có liên quan trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện việc mua sắm để xảy ra khuyết điểm, tồn tại như đã nêu tại kết luận” – Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị.