Yêu cầu làm rõ vụ đập phá nhà dân ở TP Phan Thiết

TPO - Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu Công an TP. Phan Thiết và Sở TN-MT tỉnh xác minh, làm rõ đơn tố cáo của người dân về việc một nhóm nhân viên công ty bảo vệ ngang nhiên đập phá nhà người này ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngang nhiên vác búa đập phá nhà dân

Ngày 21/9, một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long (SN 1980, ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc một nhóm người ngang nhiên đập phá nhà ông này tại khu đất ở khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

“Trong cuộc giao ban nội chính mới đây, lãnh đạo Ban cũng đã yêu cầu Công an TP. Phan Thiết và Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Long. Ban cũng đã làm phiếu chuyển đơn của ông Long đến Công an TP. Phan Thiết đề nghị xử lý theo quy định pháp luật”, vị lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận cho hay.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long, gia đình ông có khu đất rộng 4ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Cách đây vài năm, gia đình ông Long và các hộ dân có đất nông nghiệp xung quanh nghe tin vùng đất này sẽ được các cơ quan chức năng giao cho Công ty Bạch Hồ (ở TP. Phan Thiết) lập dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Ông Long và bà con xung quanh khu đất cũng chờ phía Công ty Bạch Hồ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến bàn bạc và thống nhất giá trị để hỗ trợ, bồi thường.

Nhưng khi mọi việc chưa được thống nhất, ngày 6/3/2019, một nhóm gần 10 người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn (ở TP. Phan Thiết) mang dao, kiếm, búa và nhiều hung khí khác lên khu đất gia đình ông Long và bà con nông dân đang canh tác, tự xưng là người của Công ty Bạch Hồ đến bảo vệ khu đất. Sau đó, nhóm người này ngang nhiên đập phá căn nhà của ông Long trước sự chứng kiến của bà con xung quanh.

Đình chỉ điều tra vì sở không cung cấp hồ sơ?

Trong báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận vào tháng 8/2022, lãnh đạo Công an TP. Phan Thiết cho biết: Khoảng 15h ngày 6/3/2019, ông Nguyễn Hữu Long có đến Công an phường Phú Hài trình báo ngôi nhà cấp 4 của ông bị đập phá. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Phú Hài đã đến hiện trường lập biên bản, chuyển tin báo lên cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết cho thấy, năm 2005, ông P.Đ.H. (ở TP. Bảo Lộc) có mua của một hộ dân địa phương một khu đất nông nghiệp rộng khoảng 4h tại khu phố 5, phường Phú Hài. Sau đó, ông P.Đ.H. giao lại cho ông Nguyễn Hữu Long canh tác. Đầu năm 2019, ông Long xây căn nhà cấp 4 diện tích 8 x 7,5 mét, khi hoàn thiện thì bị một nhóm người đến đập phá, hư hỏng một số vị trí… Kết quả giám định của Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Phan Thiết cho thấy, căn nhà của ông Long bị thiệt hại 30/%, bằng tiền hơn 54 triệu đồng. Từ kết quả này, ngày 15/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định phân công, đưa vụ việc vào tin báo để giải quyết.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai các công nhân của ông Long xác định, tại thời điểm các đối tượng đập nhà ông Long có ông Nguyễn An Tấn Hải (SN 1980, ở phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn. Thời điểm xảy ra sự việc, Công ty ông Hải được Công ty Bạch Hồ thuê bảo vệ phần đất này. Nhưng qua làm việc với công an, ông Nguyễn An Tấn Hải không thừa nhận tham gia vào việc đập phá nhà ông Nguyễn Hữu Long.

Vào ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã có công văn gửi Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Bình Thuận đề nghị xác định cụ thể giữa ranh giới đất của Công ty Bạch Hồ với các hộ dân đang tranh chấp; đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng minh giá trị pháp lý khu đất của Công ty Bạch Hồ nhằm làm cơ sở cho điều tra giải quyết sự việc. Nhưng do Sở TN-MT Bình Thuận chưa phúc đáp theo yêu cầu và do hết thời hạn nên cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm.

“Hướng giải quyết sắp tới sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu Sở TN-MT tỉnh cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án của Công ty Bạch Hồ với các hộ dân đang tranh chấp. Khi có tài liệu, cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết sẽ phục hồi giải quyết tin báo tội phạm theo đúng quy định pháp luật”, báo cáo của Công an TP. Phan Thiết cho hay.

Thông tin với PV, một số hộ dân cho biết đã khởi kiện Sở TN-MT Bình Thuận ra tòa yêu cầu huỷ sổ đỏ mà đơn vị này đã cấp cho Công ty Bạch Hồ làm dự án tại khu phố 5, phường Phú Hài.