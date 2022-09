Người bị án oan ấy đã ra đi…

Số phận

Chiều 14/9, khi thấy PV Tiền Phong đến viếng đám tang ông Huỳnh Văn Nén (ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén) bật khóc: “Cuộc đời ổng là bi kịch nối tiếp bi kịch, đến lúc chết chỉ còn da bọc xương”.

Bà Cẩm kể, trưa ngày 13/9, bà nhận được điện thoại của Công an thị trấn Tân Minh báo tin, ông Nén qua đời ở Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nên tức tốc thuê xe vào.

Đến nơi, bà gần như ngã quỵ khi thấy chồng mình nằm trơ trọi trong nhà xác. Sáu năm biệt tích, ngày vợ gặp lại chồng là âm dương cách biệt...

Bi kịch của “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén xảy ra vào tháng 5/1998. Lúc này, ông Nén đang làm thuê cho một gia đình tại huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), còn vợ ông đang làm phụ quán cho chị ruột. Họ có với nhau 3 mặt con, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi. Cả gia đình, hàng xóm bàng hoàng khi ông Nén bị bắt vì liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Bông, xảy ra gần một tháng trước đó.

Ông Nén bị buộc tội giết bà Bông, cướp tài sản là một nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén mức án tù chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", 2 năm tù về tội cố ý "hủy hoại tài sản" và tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9 người bên gia đình vợ tiếp tục bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong "Kỳ án vườn điều" xảy ra 5 năm trước đó.

Do cơ quan chức năng không chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng, đúng 8 năm sau, 9 thành viên trong gia đình vợ ông được minh oan và được bồi thường gần 1 tỷ đồng. Riêng ông Nén đang thi hành bản án chung thân nên không được giải quyết.

Mãi đến ngày 22/10/2015, ông Nén mới được cho tại ngoại, sau 17 năm 5 tháng tù tội do công an bắt được hung thủ đã giết bà Bông. Hơn một tháng sau, ông Nén được đình chỉ điều tra, được công bố “hành vi không cấu thành tội phạm”.

Bà Cẩm nói rằng, hơn 17 năm ông Nén ở tù oan, gia đình bà chịu nhiều khổ ải. Các con phải nương tựa vào làng trẻ SOS ở TPHCM để sống, lớn lên mà không được cha dạy dỗ.

“Ngày ổng trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi là vẫn xơ xác. Bao nhiêu tủi nhục không kể hết được”, bà Cẩm ngậm ngùi nhớ lại.

