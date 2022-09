'Người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén qua đời

TPO - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, ông Huỳnh Văn Nén mất lúc 8h ngày 13/9 tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu do bệnh lý. Gia đình đã đưa thi thể ông về huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để lo hậu sự.

Sáng 14/9, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xác nhận với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Nén (thường được gọi là “người tù thế kỷ”) đã qua đời. Tang lễ đang được tổ chức tại gia đình ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh.

Theo đó, ông Nén qua đời vào sáng 13/9 tại bệnh viện ở Vũng Tàu. Các con và vợ ông Nén được công an địa phương báo tin về cái chết của ông Nén tại bệnh viện và yêu cầu gia đình liên hệ với bệnh viện để nhận thi thể. Trong ngày 13/9, bà Nguyễn Thị Cẩm đã đến Vũng Tàu để nhận thi thể về nhà lo hậu sự.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, ông Nén được phát hiện mất lúc 8h ngày 13/9 phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu do bệnh lý.

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người. Tháng 4/1998, ông bị cáo buộc dùng dây thừng giết bà Lê Thị B. cướp nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội cướp tài sản và 2 năm về tội cố ý hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9 người bên vợ tiếp tục bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong kỳ án vườn điều xảy ra 5 năm trước. Do không chứng minh được hành vi phạm tội, 12 năm sau cơ quan điều tra phải minh oan cho họ và bồi thường gần 1 tỷ đồng. Riêng ông Nén đang thi hành bản án chung thân nên không được giải quyết.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do công an tìm được hung thủ giết bà B. Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND Bình Thuận bồi thường 18 tỷ đồng do bị kết án oan trong 2 bản án. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận công bố tiền bồi thường đạt được thỏa thuận với ông Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Liên quan tới việc ông Nén bị oan, có 12 cán bộ, đảng viên bị kiểm điểm gồm đại tá Nguyễn Kiến Quốc (nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận), thượng tá Đinh Kỳ Đáp (nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra, trưởng ban chuyên án), bà Nguyễn Thị Hồng Dung (nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Ngọc Quang (nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận)...

Thẩm phán Nguyễn Thanh Tâm, chủ tọa phiên tòa xét xử khiến ông Nén bị oan cũng bị Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp. Ông Tâm cũng bị miễn nhiệm chức vụ Phó chánh án hình sự TAND tỉnh Bình Thuận.

Sau khi ra tù và được minh oan, ông Nén không ở với vợ con ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.