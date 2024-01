Xung đột Nga - Ukraine ngày 15/1: Ukraine kêu gọi người dân học lắp ráp máy bay không người lái tại nhà

TPO - Ông Mykhailo Fedorov - Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, kêu gọi người dân nước này tham gia các khoá học để lắp ráp máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tại nhà.

Viết trên Facebook, ông Fedorov cho biết: “Người Ukraine luôn có những sáng kiến đáng chú ý để hỗ trợ lực lượng phòng vệ. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một sáng kiến trong số đó: Dự án Máy bay không người lái Nhân dân của Quỹ Hỗ trợ Công nghệ Dignitas. Đây là khoá học kỹ thuật sẽ hướng dẫn bạn cách lắp ráp FPV 7 inch tại nhà.”

“Trong khóa học, bạn sẽ có quyền tiếp cận các bài giảng, phiên học trực tuyến với giảng viên trên nền tảng Zoom, danh sách các thành phần, công cụ và tài liệu cần thiết, cũng như quyền tham gia cộng đồng kỹ sư nơi bạn có thể nêu thắc mắc và nhận được lời khuyên".

Sau khi hoàn tất lắp ráp, người dân cần gửi lại FPV cho giảng viên. Thiết bị này sẽ trải qua quá trình kiểm tra chất lượng và tải trọng. Nếu đạt tiêu chuẩn, chiếc FPV sẽ được gửi cho quân đội.

“Khoá học khai giảng hai tuần một lần. Việc đào tạo là hoàn toàn miễn phí”, ông Fedorov viết.

Bộ trưởng lưu ý rằng những người tham gia khóa học cho đến nay đã cung cấp cho quân đội hơn 100 máy bay không người lái. Hơn 80% số máy bay không người lái được giao cho giảng viên ở tình trạng hoạt động tốt, số còn lại cần một số chỉnh sửa nhỏ. Ông Fedorov cho rằng đây là con số ấn tượng.

“FPV đã trở thành những nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột này. Hãy tham gia dự án và trở thành một phần của chiến thắng”, bộ trưởng nhấn mạnh.

Quân đội Nga loại bỏ 7 đơn vị pháo binh Ukraine ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho biết các quân nhân nước này đã phá hủy 7 đơn vị pháo binh Ukraine do châu Âu và Mỹ cung cấp tại khu vực Donetsk trong 24 giờ qua.

Các lực lượng Nga đã phá hủy hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và các loại pháo sau: Krab do Ba Lan sản xuất, AS-90 do Anh sản xuất, Panzerhaubitze 200 do Đức sản xuất, Dana do Séc sản xuất, M119 do Mỹ sản xuất và ba khẩu pháo D-30.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Ukraine gần Volchansk ở Vùng Kharkov.

Được biết, kho đạn này thuộc về lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 của Ukraine.

Tổng thống Ukraine thăm Thuỵ Sĩ

Tờ Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chuyến thăm Thuỵ Sĩ vào ngày 15/1.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thuỵ Sĩ, người đứng đầu lưỡng viện quốc hội, lãnh đạo các đảng... Ngoài ra, ông cũng sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới và tổ chức một số cuộc gặp song phương.

Trước đó, cuộc họp thứ tư của các cố vấn an ninh quốc gia về Công thức Hòa bình Ukraine đã diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) vào Chủ nhật, ngày 14/1.

Ông Zelensky cho biết sẽ ngày càng có nhiều quốc gia tham dự những cuộc họp như vậy. Cuộc họp mới nhất có sự góp mặt của đại diện hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có các quốc gia Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á…

Trong bài phát biểu hằng đêm hôm 14/1, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ có thêm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

"Nhìn chung, hai tuần đầu năm nay đã tiếp thêm sức mạnh và khả năng của Ukraine. Có các gói hỗ trợ mới cho những chiến binh của chúng tôi. Có những thỏa thuận rất cần thiết về việc cùng sản xuất vũ khí và đạn pháo. Và một vấn đề đặc biệt nhạy cảm là vũ khí không người lái, sẽ có nhiều vũ khí không người lái hơn".

“Chúng tôi đang chuẩn bị có thêm tin tốt về phòng không. Chúng tôi sẽ có thêm cả tên lửa và hệ thống tác chiến điện tử. Đồng thời chúng tôi đang tăng cường sản xuất pháo binh cho Ukraine.”

Ông Zelensky cho biết Ukraine có đủ tiềm năng để vượt qua con đường khó khăn này. “Chúng tôi có tiềm năng để tập hợp thế giới. Chúng tôi có tiềm năng để giành chiến thắng. Điều quan trọng là phải tin vào chính mình. Hãy tin tưởng vào Ukraine."

Phòng không Nga bắn hạ ba quả rocket Ukraine trên biên giới

Thống đốc khu vực Roman Starovoyt cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba quả rocket của Ukraine trên khu vực Fatezhsky của vùng biên giới Kursk.

"Theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ ba quả rocket của Ukraine trên Fatezhsky. Cảm ơn những người bảo vệ của chúng tôi!”, ông viết.

Trước đó, Thống đốc Starovoit cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt trên Vùng Kursk. Thống đốc kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

