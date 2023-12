Xuất hiện vết nứt rộng cả gang tay, dài gần 50m trên đồi ở Quảng Nam

TPO - Vết nứt dài hơn 45m, sâu khoảng 2,5m, khe hở hơn 18cm xuất hiện tại trạm khí tượng Trà My, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 8/12, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện vết nứt lớn tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở đất.

Đo đạc ban đầu, vết nứt hình vòng cung, móng ngựa theo hướng Đông Tây, kéo dài hơn 45m, độ sâu khoảng 2,5m, khe hở hơn 18cm, sụt lún mặt bằng khoảng 40cm và đang nới rộng thêm. Phần lớn vết nứt này nằm trong khuôn viên hàng rào Trạm khí tượng Trà My. Một hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng.

Đại diện BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư công trình kè sông Trường đang triển khai phía dưới khu đồi) cho biết, đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương đến kiểm tra, tìm nguyên nhân và phương án khắc phục.