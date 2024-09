Xuất bến 64 lượt xe giải tỏa hành khách bị kẹt

TPO - Sáng sớm nay (8/9) các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã làm “lệnh” xuất bến cho 64 lượt xe đang lưu lại bến để tránh bão, việc này cũng giúp giải tỏa hành khách ra bến đi xe trong ngày 7/9 nhưng bị kẹt lại.

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, để phòng tránh bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi mưa bão số 3 xảy ra, từ 16h, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã dừng xuất bến xe khách đi về các tỉnh thành. “Đến 19h, tại ba bến xe gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm có 30 hành khách ở lại bến xe; các bến xe đã bố trí chỗ nghỉ, đồ ăn, nước uống cho hành khách bị kẹt”, Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Thông báo tình hình đến sáng nay, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đến 8h sáng 8/9 một số phương tiện không xuất bến trong ngày 7/9 do mưa bão đã được các bến xe làm “lệnh” cho xuất bến để đảm bảo việc đi lại của hành khách.

Cụ thể, bến xe Giáp Bát có 23 Lượt xe và chở theo 66 khách xuất bến; Bến xe Mỹ Đình có 22 Lượt xe chở theo 122 khách xuất bến; Bến xe Nước Ngầm có 12 lượt xe chở theo 125 hành khách xuất bến; Bến xe Yên Nghĩa có 3 xe xuất bến; Bến xe Sơn Tây có 4 xe xuất bến.

Đề cập đến lượng khách quá cảnh tại các bến xe trong những ngày xảy ra mưa bão vừa qua, Sở GTVT Hà Nội cho biết, bến xe Giáp Bát bằng 25% so với ngày thường) , bến xe Gia Lâm bằng 27% so với ngày thường; Bến xe Mỹ Đình bằng 32% so với ngày thường.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, do bão số 3 không còn ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn Hà Nội nên Công ty đã có yêu cầu các bến xe gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm khôi phục lại hoạt động bình thường. Cùng với đó các bến xe làm thủ tục xuất bến cho các xe khách có “lốt”, tuyến có lịch hoạt động trong ngày hôm nay, không để tình trạng ùn ứ hoặc hành khách ra bến nhưng không có xe đi về các tỉnh, thành.