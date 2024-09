Hà Nội vận hành khẩn cấp 4/6 trạm bơm

TPO - Thông tin về tình hình mưa ngập sáng nay, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa cao nhất đo được tại nội thành là trên 42mm. Để hạ mực nước mưa trên các sông hồ, hiện đơn vị đang hoạt động 4/6 trạm bơm.

Cụ thể, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến sáng 7/9 lượng mưa tại khu vực Hoàn Kiếm 15,0 mm, Hai Bà Trưng 30,1mm, Hoàng Mai (tại Linh Đàm) 21,9 mm, Hoàng Mai (tại Yên Sở) 42,3 mm; khu vực các huyện có lượng mưa cao nhất là Mỹ Đức 61,5 mm, Thanh Trì 36,5 mm, Quốc Oai 25,6mm, Ứng Hoà 31,5mm…

Do công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 đang được triển khai trên toàn địa bàn thành phố nhiều ngày qua, trong đó Cty Thoát nước đã huy động 100% nhân lực, thiết bị máy móc ứng trực trên địa bàn các quận, trong đó có các tuyến phố thường xuất hiện các điểm ngập.

Với mực nước các sông, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, Sông Kim Ngưu (đoạn Cống Quay) là 3,15 m, Sông Tô Lịch (tại đập Thanh Liệt) 2,81m, Sông Lừ (tại cầu Định Công) 2,97m, Sông Nhuệ (Cống Hà Đông) 2,91m, hồ điều hòa Yên Sở (Kênh O) 2,25m…

Để kịp thời tiêu thoát nước mưa và hạ mực xuống mức nước “chết” tại các sông, hồ nội đô, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay, đơn vị đã vận vận hành 4/6 trạm bơm tiêu úng cho Hà Nội, trong đó trạm bơm Yên Sở (bơm tiêu nước mưa ra sông Hồng) đã hoạt động 6/15 tổ bơm khẩn cấp.

Cụ thể, trạm bơm Đồng Bông 1 (Bắc Từ Liêm) vận hành 3/3 bơm; Trạm bơm Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) vận hành 2/4 bơm; Trạm bơm DPS (Bắc Thăng Long - Vân Trì) vận hành 01/04 bơm; Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/15 bơm khẩn cấp.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn cơn bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với cường độ cấp 16 giật trên cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 4 (phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông) và dự kiến chiều 7/9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội, gây ra mưa to đến rất to. Do vậy các Sở ban ngành thành phố có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện ứng trực và tập trung công tác phòng chống mưa ngập, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành hợp lý các trạm bơm để hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón ảnh hưởng của bão số 3.