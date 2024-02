Xứ Hàn nồng ấm

TP - Đời người thật diễm phúc được bên nhau trong mùa hạ, cùng nhau ngắm lá vàng mùa thu để rồi nắm tay nhau qua hàng chục mùa đông lạnh giá - mùa mà ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấm nồng của người thương, cũng là mùa mà ta sợ nhất sự cô đơn… Và trong hành trình tôi mang về từ xứ Hàn mùa lạnh còn có cả những nụ cười xua tan giá buốt...

Chúng tôi đặt vé đến Seoul (Hàn Quốc) khi thành phố đã vào đông. Từ sân bay bắt xe buýt về khách sạn nằm trong phố đi bộ Myeongdong. Chọn một quán nhỏ, tôi gọi món mì có nước dùng nóng hổi, rất dễ ăn. Ngoài phố trời lạnh, quán bé xinh, tạo cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng. Nhiều khi ở nhà ăn sáng vội vàng rồi đi làm, không mấy khi cảm nhận được sự thư thái ấy. Ở Seoul, thưởng thức cà phê, trò chuyện, hay ngồi làm việc ở quán là một hình thức văn hóa giống với Việt Nam. Có rất nhiều quán cà phê độc đáo cho du khách check in, như quán cà phê nghệ thuật mà mỗi li cà phê phủ một lớp kem được tạo hình thành một bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, quán thì được thiết kế theo phong cách công nghiệp, như một công xưởng sản xuất; quán lại mô phỏng câu chuyện trong phim Harry Potter…

Buổi tối ở khu Myeongdong, bất chấp cái lạnh thấu da, sự nhộn nhịp, sầm uất như bất kì bộ phim Hàn nào mà tôi đã thấy, không hề giảm đi. Xen lẫn những cửa hàng thời trang, mĩ phẩm là thiên đường ẩm thực đường phố đậm chất xứ sở Kim chi. Nếu bạn từng du lịch xứ Hàn vào mùa đông, hẳn sẽ hiểu rằng ẩm thực đường phố ở đây không chỉ là một phần của cuộc sống, mà còn là một nét văn hóa đặc trưng, tạo nên cảm giác ấm áp và gần gũi. Thú vị vô cùng khi đi dạo, vừa nhấm nháp từng hạt dẻ nướng thơm lừng, vừa ngắm nhìn những cô gái, chàng trai Hàn tươi cười, ăn mặc cực kì thanh lịch, tràn ra phố để khoe sắc, nhưng lại không ồn ào. Tôi biết, mình nhẹ nhõm đi rất nhiều khi thấy họ cười. Nụ cười thánh thiện, trong veo khiến du khách mê mẩn, không khác gì màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời tại Trung tâm thương mại Shinsegae (Seoul).

Đến một trong số ít các quán trà Hàn Quốc truyền thống còn sót lại chúng tôi may mắn được trải nghiệm nghệ thuật uống trà. Cầm trên tay tách trà nóng khi vừa trải qua những cơn gió lạnh của mùa đông xứ Hàn táp vào da thịt cho ta cảm giác ấm áp, bình yên, thư thái. Người Hàn Quốc còn kết hợp uống trà với văn hóa Thiền Seon tạo ra một nét rất riêng, rất khác biệt với các quốc gia lân cận. Và đó là lí do bạn có thể bắt gặp các bữa tiệc trà kéo dài liên tục nhiều giờ đồng hồ. Cảm nhận vị trà đôi khi giống như hương vị của đời người, nhấp vào có chút đắng chát nhưng hậu vị lại ngọt, thơm đọng mãi. Nếu bạn cần không gian yên tĩnh để tịnh tâm, đây là một sự lựa chọn tốt.

Nhưng có lẽ cuộc hành trình lần này đến xứ Hàn của tôi giờ mới bắt đầu từ một chiều lang thang để chiêm nghiệm…

Không còn tiếng xào xạc của lá vàng mùa thu trải thảm trên những lối đi, chẳng còn khung trời rực đỏ lá phong mê đắm hồn lữ khách, hàng ngân hạnh thẳng tắp cũng lặng im đến kì lạ, mùa đông xứ Hàn đón tôi bằng những hàng cây khẳng khiu. Lớp lớp lá vàng, lá đỏ đã về cội, dường như không còn khoảng cách nào giữa những giống, những loài mà mới đó người ta còn thi nhau đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của nó khi thu về.

Bỏ lại những rực rỡ, đắm say ở quá khứ, rừng cây khô cằn trụi lá, đứng bên nhau giữa tiết trời lạnh giá lại như một đoàn quân anh dũng, oai hùng nhưng cũng trầm buồn, gợi nỗi nhớ da diết và niềm cô đơn sâu thẳm. Nhưng trầm lắng mà không bi lụy, mùa đông xứ Hàn mang đến một vẻ đẹp khác lạ. Tôi nhìn xuyên qua những rặng cây xám ngắt, từng đôi lứa nắm tay nhau, vai kề vai đắm chìm trong mùa đông. Họ nghĩ gì? Tôi không đoán định được nhưng thầm cảm ơn những hình dáng ấy đã cho mình được sống, được đắm say trong không gian lãng mạn rất khác. Ngắm những đôi lứa yêu nhau nơi xứ người, bất chợt tôi tự hỏi thế gian này có được bao người cùng nhau đi qua hết những bồng bột của tuổi trẻ, mà về già lại có thể bên nhau? Có ai bền bỉ nắm tay nhau qua bao mùa đông buốt lạnh để cảm nhận những nồng nàn từ trái tim? Có ai sợ sự cô đơn mà tìm về mùa đông để nhớ da diết một vòng tay…?

Hành trình khám phá mùa đông nước Hàn dẫu ngắn ngủi nhưng với tôi đó là hành trình cảm nhận Hạnh phúc. Ở đó, tôi may mắn bắt gặp những ánh nhìn tình tứ của đôi bạn trẻ, cái nắm tay dìu nhau qua đường của 2 cụ già, cả nụ cười ngập tràn yêu thương mà người đàn ông ngoài tuổi 80 dành cho người phụ nữ của mình. Những khoảnh khắc lãng mạn mà chân thật ấy là minh chứng cho tình yêu được đong đầy hơi ấm giữa mùa đông buốt giá. Và khi sự cô đơn được khỏa lấp bằng đôi bàn tay lồng vào nhau truyền hơi ấm giữa tiết trời lạnh lẽo, con người ta càng tin hơn vào sự trao gửi yêu thương. Tôi lặng người nghĩ, Hạnh phúc sẽ thăng hoa biết bao nếu may mắn được chứng kiến tuyết bay trong không gian ấy. Vẫn đó những hàng cây lặng ngắt, khẳng khiu đến lạnh lùng đâm thẳng lên không trung bỗng chốc sẽ thành nơi đậu xuống bình an của vô vàn bông tuyết trắng nhỏ xinh. Và rừng cây trơ lá dường như biến hình thành một bức họa đầy hoa tuyết trắng xóa đẹp đến nao lòng. Ở xứ sở này người ta lan truyền truyền thuyết, khi bạn ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa thì nếu bạn tỏ tình với người mình yêu có tới 90% sẽ thành công, nếu bạn ước điều gì thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực… Tôi tin vào điều đó và chìm đi trong giấc mơ tuyết trắng!

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại cần có mùa đông trong hành trình xuân - hạ - thu - đông của đất trời không? Là bởi mùa đông với những cơn gió lạnh mơn man trên má, thổi bay từng sợi tóc hoặc đôi khi khiến ta rùng mình ớn lạnh ấy nhắc cho ta nhớ ta không thể sống đơn độc giữa cuộc đời này… Đã cảm nhận được cái lạnh tái tê, đã thấy trong lòng sợ hãi sự trống vắng là lúc ta cần tìm ngọn lửa của tình yêu. Mùa đông tuy ảm đạm, lạnh lẽo nhưng lại không thiếu phần lãng mạn, bởi lẽ sự lãng mạn luôn ở trong mắt kẻ si tình. Có những chàng trai đứng dưới tuyết rơi đợi người yêu tới, có những cô gái đi ngược chiều gió thổi để đi gặp người thương, có những cặp đôi đi lang thang trong cơn mưa buốt giá nhưng không hề thấy lạnh, bởi đơn giản một lẽ họ đã tìm được ngọn lửa tình yêu ấm nồng để sưởi ấm trái tim và tâm hồn mình. Vậy thì ngần ngại gì nữa mà không yêu thương nhiều hơn khi mùa đông về để ấm áp không nhờ những lớp áo len, khăn choàng mà hơi ấm sẽ đưa bạn đi qua giá lạnh từ ngọn lửa tình sâu thẳm trong tim và một bàn tay nắm chặt, một vòng ôm nồng nàn…

Có nhiều cách để cảm nhận những điều tuyệt vời từ mùa đông buốt giá xứ Hàn. Và tôi chọn cho mình cách lặng lẽ ngắm nhìn những con phố mùa đông, nghe những ồn ào dường như lắng lại để thấy lòng an yên, để tin Tình yêu luôn là năng lượng ấm áp, mạnh mẽ nhất đưa mỗi người đi qua mùa đông của cuộc đời.

…Máy bay cất cánh, bỏ lại những hàng cây xám xịt, trơ khấc, vượt lên trên những đám mây trắng như tuyết giăng kín vùng biển phía dưới. Tia nắng vàng ruộm xuyên qua tấm cửa kính bé xíu chiếu rọi vào tôi. Khẽ nheo mắt vì chói, tôi bất chợt mỉm cười và thủ thỉ với đám mây bồng bềnh ngoài kia, một ngày nào đó không xa tôi sẽ quay lại, để được sống trong mùa đông nồng ấm xứ Hàn…