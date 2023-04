Xét nghiệm NIPT triSureFirst miễn phí cho thai phụ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Chiều ngày 25/4, Công ty Cổ phần Giải pháp Gene - Gene Solutions phối hợp cùng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chính thức ký kết biên bản ghi nhớ, triển khai chương trình xét nghiệm gen triSureFirst miễn phí "Đừng để bệnh Down là nỗi lo của mẹ" , với mong muốn hỗ trợ các thai phụ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp cận với các phương pháp xét nghiệm gen hiện đại, giúp chăm sóc thai kỳ hiệu quả.

Chương trình dành tặng 100 xét nghiệm NIPT – triSureFirst miễn phí đến các thai phụ thăm khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đối tượng được thụ hưởng là các thai phụ có hoàn cảnh khó khăn hoặc có kết quả sàng lọc sinh hóa trước đó nguy cơ cao được hỗ trợ tư vấn lấy 10ml máu để làm xét nghiệm triSureFirst, giúp phát hiện sớm nguy cơ thai nhi mắc các dị tật bẩm sinh phổ biến và nguy hiểm: Down, Edwards, Patau. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 01/05/2023 cho đến hết 31/08/2023 và có thể kết thúc sớm nếu hết mẫu miễn phí. Thông qua chương trình này, Gene Solutions còn mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của thai phụ trong việc tầm soát dị tật bẩm sinh cho trẻ và đồng hành cùng bác sĩ sản khoa đưa NIPT trở thành xét nghiệm sàng lọc trước sinh đầu tiên cho mọi thai phụ, phổ thông hóa phương pháp sàng lọc dị tật bẩm sinh NIPT, góp phần cải thiện chất lượng dân số Việt Nam. P.V