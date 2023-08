TPO - Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023 lúc 16h00 ngày 6/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ

Siêu máy tính Opta dự đoán tuyển nữ Mỹ có đến 44,1% giành chiến thắng trong 90 phút trước Thụy Điển. Ngược lại, đại diện châu Âu chỉ có 28% cơ hội thắng, và 27,9% khả năng đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Tuy nhiên, đó chỉ là những con số dựa trên lý thuyết. Thực tế đang cho thấy điều ngược lại. Tuyển nữ Mỹ đã vô địch 2 vòng chung kết World Cup nữ liên tiếp gần đây, nhưng họ không còn giữ được sức mạnh vượt trội như trước. World Cup 2023 là vòng chung kết đầu tiên mà tuyển nữ Mỹ chỉ thắng 1/3 trận vòng bảng.

Ở trận hạ màn bảng E, Mỹ thậm chí suýt bị Bồ Đào Nha loại nếu không được cột dọc cứu thua vào phút chót. Trong khi đó, Thụy Điển càng đá càng hay với 3 trận toàn thắng. Điểm mạnh nhất của đội bóng Bắc Âu là khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Hàng thủ Mỹ chắc chắn về mặt thông số - họ chỉ chịu đúng 1 lần dứt điểm trúng đích trong 3 trận đã qua, nhưng thực tế lại khác. Các cô gái Mỹ có khả năng chịu sức ép khá tệ, đặc biệt khi thủ môn chính của họ Alyssa Naeher đã 35 tuổi. Sẽ không có gì bất ngờ nếu hàng thủ trứ danh của Mỹ mắc sai lầm ở trận này và khiến họ ôm hận.

Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ trên kênh nào, ở đâu?

Tại Thụy Điển, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Thụy Điển, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/