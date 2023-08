Nhận định nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ, 16h00 ngày 6/8: Không còn may mắn

TPO - Nhận định bóng đá nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 lúc 16h00 ngày 6/8, cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Tuyển nữ Mỹ đã rất may mắn khi thoát thua trước Bồ Đào Nha, nhưng họ khó lòng gặp may trước đối thủ khó chịu như Thụy Điển.

Nhận định trước trận đấu nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ Trước tân binh Bồ Đào Nha, tuyển nữ Mỹ đã được cột dọc cứu thua vào phút chót, qua đó tránh khỏi cảnh phải về nước ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, 5 điểm cũng là thành tích tệ nhất mà các cô gái Mỹ đạt được ở vòng bảng trong lịch sử 9 kỳ World Cup nữ. Kết quả này cho thấy họ sa sút như thế nào, bởi lẽ bảng E vốn có đến 2 đội tuyển lần đầu tiên dự giải là Việt Nam và Bồ Đào Nha. Ngay cả trong chiến thắng duy nhất trước tuyển nữ Việt Nam, đội bóng của HLV Vlatko Andonovski cũng gây thất vọng khi chỉ ghi được 3 bàn. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng nhà đương kim vô địch đang "giấu bài" và giữ sức, nhưng thực tế cho thấy họ quả thực chỉ có thể thi đấu như vậy. Với phong độ tệ hại đó, tuyển nữ Mỹ khó lòng vượt qua thử thách mang tên Thụy Điển, một trong những đội toàn thắng 3 trận vòng bảng. Sau trận ra quân vất vả trước Nam Phi, Thụy Điển lần lượt đè bẹp Italia 5-0 và thắng dễ Argentina 2-0. Đây là lần thứ 8 đội bóng này lọt vào vòng loại trực tiếp ở World Cup nữ. Trong 4 lần gần nhất, họ có đến 3 lần tiến vào bán kết. Đó rõ ràng là con số mà Mỹ cần lưu tâm. Tuyển nữ Mỹ đang sở hữu hàng phòng ngự siêu chắc chắn về thông số, khi chỉ chịu duy nhất 1 cú sút trúng đích trong 3 trận vòng bảng (và thủng lưới trước Hà Lan). Nhưng thực tế cho thấy họ đã có nhiều pha thót tim ngay cả trước Bồ Đào Nha. Sẽ rất khó cho Mỹ tạo ra sự chắc chắn mơ hồ ở trận này, bởi lẽ Thụy Điển không chỉ tấn công bài bản mà còn phối hợp đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Theo thống kê của Opta, Thụy Điển đã thực hiện tổng cộng 17 pha dứt điểm và ghi 4 bàn từ các quả phạt góc ở vòng bảng. Đội bóng áo vàng xanh tạo ra 3,3 bàn thắng kỳ vọng từ các tình huống đá phạt - cao nhất World Cup nữ 2023 và bỏ xa đội xếp sau là Australia (0,9 bàn). Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ Đây là lần thứ 7 Thụy Điển và Mỹ gặp nhau ở World Cup nữ, tạo nên cặp đấu nhiều duyên nợ nhất lịch sử giải đấu này. Tuy nhiên, 6 lần trước đó đều diễn ra ở vòng bảng, nơi Mỹ thắng 4 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trước Thụy Điển. Thông tin lực lượng nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ Thụy Điển có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này, trong khi Mỹ mất Rose Lavelle vì án treo giò. Sự vắng mặt của tiền vệ 28 tuổi này sẽ khiến Mỹ gặp thêm khó khăn. Đội hình dự kiến nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ Nữ Thụy Điển: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius Nữ Mỹ: Naeher; Fox, Grima, Ertz, Dunn; Demelo, Sullivan, Horan; Williams, Smith, Morgan Dự đoán tỷ số: nữ Thụy Điển 3-1 nữ Mỹ