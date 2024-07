Xem lại màn 'đấu pháo' tranh ngôi vương giữa Trung Quốc và Phần Lan

TPO - Con hẻm nhỏ ở 94 Nguyễn Thái Học (TP. Hội An, Quảng Nam) còn được biết đến với tên gọi "hẻm vàng, hẻm bạc, hẻm đô la" nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi ngày nơi đây hút hàng nghìn lượt du khách đến xếp hàng chờ check-in.

TPO - Du khách đến chợ Hàn, Đà Nẵng bị thu hút bởi những chiếc áo dài truyền thống. Tại đây, thợ may sẵn sàng "may nóng" ngay tại chỗ cho du khách một chiếc áo dài theo sở thích, vừa vặn số đo cơ thể, nếu muốn. Và chỉ sau một tiếng đồng hồ, áo dài sẽ đến tay du khách.

TPO - Ngày 28/6, một mái nhà bị sập tại sân bay chính ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã khiến một người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều chuyến bay bị hủy. Nhà ga sân bay này mới được khánh thành gần 4 tháng.

TPO - Mới đây một clip do du khách người Belarus quay lại sự việc người bán hàng rong ở Bờ Hồ chào bán quả roi với giá 200.000 đồng/kg. UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao lực lượng công an làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định để đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho khách du lịch.