Xe tải lại rơi vực trên Quốc lộ 49 qua miền núi Thừa Thiên-Huế, có người tử vong

TPO - Trong vòng hơn 1 tuần, tại cung đường đèo thuộc tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông do xe tải rơi vực gây thương vong về người.

Sáng 18/12, thông tin từ UBND huyện A Lưới cho biết, lực lượng công an địa phương phối hợp cơ quan cảnh sát giao thông Công an tỉnh TT-Huế vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ xe tải đầu kéo chở gỗ rơi xuống vực sâu khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn huyện làm 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại đèo A Co vị trí Km74 +600 thuộc tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn xã Phú Vinh (huyện A Lưới) vào khoảng 23h30 đêm 17/12.

Thời điểm trên, xe tải đầu kéo BKS 74C-083… kéo theo rơ mooc BKS 74R 007…, do tài xế Nguyễn Nhật H. (sinh năm1975, trú tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chở gỗ từ Lào về Việt Nam theo hướng A Lưới - TP. Huế.

Khi tới vị trí nêu trên, xe đầu kéo lạc lái rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét làm 1 người tử vong.

Ngay sau tai nạn, chính quyền địa phương, công an huyện A Lưới phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh TT-Huế đến hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua cung đường nguy hiểm.

Trước đó, vào tối 4/12, tại vị trí Km 72+200 tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua đèo Mỏ Quạ thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-131… do tài xế Phạm Công N. (SN 1975, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng A Lưới - TP. Huế.

Khi đến địa điểm trên, ô tô đầu kéo bất ngờ mất lái lao xuống vực theo hướng ta luy âm bên trái đường. Rất may, tài xế xe tải chỉ bị thương, được lực lượng chức năng cứu hộ, đưa lên khỏi vực sâu và chuyển cấp cứu tại bệnh viện.