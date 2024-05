Tử vong tại chỗ sau khi tông xe máy vào đuôi ô tô đầu kéo đỗ ven đường

TPO - Trong lúc lưu thông trên đường dẫn phía bắc hầm đường bộ Phú Gia (tỉnh TT-Huế), một thanh niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm vào đuôi ô tô đầu kéo dừng đỗ ven đường dẫn đến tai nạn giao thông, tử vong.

Chiều 8/5, theo thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, TT-Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một thanh niên tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào đêm khuya 7/5, anh Phạm Tấn G. (SN 1998, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) điều khiển xe máy mang BKS 43-R2 88xx chạy hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến Km 0+700 đường dẫn phía bắc hầm Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc), xe máy do anh G. điều khiển tông vào đuôi ô tô đầu kéo BKS 43C-198.xx kéo theo rơ moóc BKS 43R-028.xx, do tài xế Đoàn Trọng C. (SN 1974, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cầm lái, đang dừng đỗ ven đường cùng chiều phía trước, gây tai nạn.

Cú tông mạnh khiến xe máy BKS 43R2-88xx hư hỏng nặng, anh Phạm Tấn G. chết tại chỗ.