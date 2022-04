Xe múc thi công bờ kè bất ngờ ‘đụng’ phải 2 quả đạn pháo khủng

TPO - Trong lúc vận hành xe múc thi công công trình bờ kè tại phường Phú Thượng (TP Huế), công nhân của một công ty xây dựng bất ngờ phát hiện 2 quả đạn pháo có kích cỡ rất lớn nằm lẫn trong bùn đất.

Theo ông Nguyễn Hữu Toàn - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, vị trí phát hiện 2 quả đạn pháo cỡ lớn kể trên thuộc công trình bờ kè tại Tổ dân phố Nam Thượng, phường Phú Thượng, TP Huế.

Người vận hành máy múc “đụng” phải 2 quả đạn pháo khủng là anh Nguyễn Văn Hữu - công nhân của một đơn vị xây dựng.

Sau khi nhận được trình báo từ anh Hữu, chính quyền địa phương chỉ đạo công an phường cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời, báo cáo cho Công an và Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế đến kiểm tra để có hướng xử lý an toàn.

Đến sáng 13/4, lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã tiếp cận, xử lý an toàn 2 đầu đạn pháo; đồng thời, tổ chức mở rộng rà phá bom mìn trong khu vực dự án kè để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình.

Theo xác định của cơ quan chuyên môn, 2 quả pháo phát hiện tại phường Phú Thượng là loại đạn 105mm. Đây là vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.