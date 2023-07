Xác định danh tính 3 nạn nhân vụ cháy nhà ở ngõ Thổ Quan, Hà Nội

TPO - Bước đầu cơ quan công an xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội).

Liên quan đến vụ cháy, trưa 8/7, Công an TP Hà Nội có thông tin ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, khoảng 5h22 cùng ngày 8/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Khoảng 5h26 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đã tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy và CNCH. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Theo cơ quan công an, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao tầng, diện tích khoảng 60 m2 (chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều dài khoảng 24 m).

Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan rộng khoảng 4 m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh rộng khoảng 1 m, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Đến khoảng 7h37 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Hậu quả, vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt trong nhà, tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010), cháu N.P.U (SN 2012) và D.T.D (SN 2004), thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế.

Theo Công an TP Hà Nội, qua nắm bắt, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, đã trang bị 4 bình chữa cháy, chủ hộ là ông Nguyễn Văn K. đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về PCCC&CNCH.

Tại tuyến ngõ Thổ Quan (có hộ gia đình xảy ra cháy) đã được UBND phường Thổ Quan lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác chữa cháy, CNCH ban đầu.