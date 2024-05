Xã khó khăn chi gần 500 triệu đồng xây công trình 2 bàn tay làm điểm check-in

TPO - Một xã vùng cao khó khăn của tỉnh Bình Định chi gần 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng một công trình với “điểm nhấn” là biểu tượng 2 cánh tay, nhằm tạo cảnh quan thúc đẩy phát triển du lịch.

Công trình này được xây dựng từ nguồn vốn theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện Vân Canh về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí hỗ trợ chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Thuận và Canh Liên năm 2023.

Quy mô công trình gồm móng trụ để biểu tượng 2 cánh tay bằng bê tông cốt thép đá 1x2cm, bê tông liên kết móng trụ với phần bu lông cường độ cao mạ kẽm. Biểu tượng cánh tay kết cấu khung bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x1,4 ly, bên ngoài bọc nhựa composite dày 5mm, sơn phủ bên ngoài. Xây dựng nền sân bê tông đá 1x2cm, gờ chắn đất bê tông đá 2x4cm và xây dựng các bồn hoa…

Đầu năm 2024, UBND xã Canh Liên đã khánh thành công trình đưa vào sử dụng tạo điểm check - in phục vụ người dân.

Theo tìm hiểu, việc triển khai công trình còn có những bất cập. Trong đó, vị trí xây dựng nằm cheo leo bên sườn núi, trong phạm vi hành lang đường bộ, lưới điện.

Ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định cho hay, sau khi nghe phản ánh sở đã cho kiểm tra. Đây không phải là công trình nghệ thuật, mà chỉ là công trình tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Qua kiểm tra, ngành chức năng của sở đã chỉ ra những cái chưa đúng.

Chủ tịch UBND xã Canh Liên Đinh Văn Mực cho hay, với những bất cập nêu trên địa phương đang khắc phục.

Đối với việc phía sau biểu tượng 2 cánh tay là vực sâu, do trước đây thi công thiếu kinh phí nên chưa xây được hàng rào, hiện đang cho rào tạm để đảm bảo an toàn. Sau này nếu có phí sẽ tiến hành xây dựng hàng rào bê tông cốt thép cho an toàn.

Còn các vấn đề về điện lưới, giao thông - ông Mực cho rằng còn có khoảng cách xa nên cũng không có vấn đề gì “nghiêm trọng lắm!”.

Việc triển khai công trình này, theo ông Mực cho biết, UBND xã triển khai đúng quy định và có đầy đủ hồ sơ. Công trình khi đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả, tạo điểm check-in phục vụ người dân và du khách. Thời gian qua có rất đông du khách đến đây tham quan.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho hay, nguồn vốn là từ ngân sách huyện chi thường xuyên cấp cho xã. Đối với công trình nêu trên, các hồ sơ liên quan thủ tục do xã Canh Liên thực hiện.

Liên quan công trình này, trao đổi với PV, ông Lê Bá Thành – Bí thư Huyện uỷ Vân Canh cho biết, đã yêu cầu UBND huyện báo cáo.

Canh Liên là một xã vùng cao khó khăn của huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) gồm có 8 làng, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Ba Na. Hiện nay, một làng vẫn chưa có điện.