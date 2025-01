WHO lên tiếng về các ca nhiễm HMPV tại Trung Quốc

TPO - Trả lời độc quyền tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 8/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định metapneumovirus (HMPV) không phải một loại vi-rút mới, mà là loại vi-rút phổ biến thường gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh.

Dựa trên báo cáo của Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc và dựa trên các cuộc họp giữa WHO với giới chức Trung Quốc, WHO xác nhận đã có sự gia tăng về số ca mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường ở nước này. Nhưng con số vẫn nằm trong ngưỡng thông thường của mùa đông. Tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và không có tuyên bố khẩn cấp hoặc biện pháp ứng phó nào được đưa ra.

Theo dữ liệu của CDC Trung Quốc, các tác nhân gây bệnh đều là những vi-rút phổ biến, bao gồm vi-rút cúm mùa, vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), HMPV và SARS-CoV-2 (COVID-19).

WHO nhắc lại rằng Trung Quốc có hệ thống giám sát đối với các bệnh giống cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng.

Trong số các tác nhân gây bệnh được CDC Trung Quốc báo cáo, cúm mùa là vi-rút phổ biến nhất và tỷ lệ mắc cúm đang gia tăng. Hơn 99% số ca bệnh là cúm A, chủ yếu là H1N1.

Hệ thống Giám sát và Ứng phó cúm toàn cầu (GISRS) của WHO cũng ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc cúm ở Bắc bán cầu, trên khắp châu Á, châu Âu..., nơi hiện đang là mùa đông.

Liên quan đến HMPV, WHO cho biết loại vi-rút này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2001. Đây là loại vi-rút phổ biến lưu hành vào mùa đông và mùa xuân, thường gây ra các triệu chứng về đường hô hấp tương tự như cảm lạnh thông thường. Trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phế quản hoặc viêm phổi. Trẻ em, người lớn tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ nhiễm HMPV cao nhất.

"Trong hai năm qua, nhận thức về HMPV ở Trung Quốc đã tăng lên, mặc dù loại vi-rút này xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm và đã lưu hành trong cộng đồng khoảng 60 năm. Sự gia tăng nhận thức chủ yếu là do khả năng phát hiện tác nhân gây bệnh đường hô hấp của Trung Quốc được cải thiện, và công chúng ngày càng chú ý đến các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp", Li Tongzeng - Trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện You'an Bắc Kinh - nói với tờ Thời báo Hoàn cầu.

Sau đại dịch COVID-19, công nghệ xét nghiệm axit nucleic đối với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp đã được thúc đẩy đáng kể ở Trung Quốc, và nhiều cơ sở y tế hiện có thể tiến hành loại xét nghiệm này, dẫn đến tỷ lệ phát hiện HMPV cũng như các tác nhân gây bệnh khác tăng lên, bác sĩ Li cho biết.

Chuyên gia này nói thêm, một tiến bộ đáng kể khác ở Trung Quốc liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp sau đại dịch là việc thành lập một số lượng lớn các bệnh viện "cảnh báo" để theo dõi các tác nhân gây bệnh đường hô hấp.

"Kết quả là, chúng ta có thể thấy các bản cập nhật thường xuyên từ CDC Trung Quốc về các loại tác nhân gây bệnh đường hô hấp đang lưu hành. Ngoài ra, kho dự trữ thuốc đã được cải thiện đáng kể trong hai năm qua", bác sĩ Li lưu ý.

Trong những ngày gần đây, báo giới nước ngoài đã đưa tin về sự gia tăng các trường hợp nhiễm HMPV ở Trung Quốc, cho rằng tình trạng này làm quá tải các bệnh viện. Một số tờ báo cố gắng so sánh với đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 7/1 cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục công bố thông tin về các bệnh truyền nhiễm một cách kịp thời và minh bạch theo quy định.

Minh Hạnh