Vượt sóng dữ trực Tết trên biển

TP - Mỗi dịp cận Tết, khi các gia đình tất bật chuẩn bị đón năm mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu vận tải đổ bộ 955 (Vùng 4 Hải quân) lại hối hả với nhiệm vụ đưa đón đoàn thay, thu quân, chúc Tết quân dân trên quần đảo Trường Sa và trực chốt bảo vệ biển, đảo.

Mang hương vị Tết tới đảo xa

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết trên khu vực quần đảo Trường Sa diễn biến phức tạp nhưng không làm chùn bước cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đang lênh đênh giữa trùng khơi, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Đại úy Phạm Văn An - Thuyền trưởng Tàu 561 thuộc Lữ đoàn 955 cho biết, năm nay, Tàu 561 được giao nhiệm vụ chở đoàn thay, thu quân các đảo phía Nam quần đảo Trường Sa. Hành trình từ đất liền tới đảo đầu tiên phải mất hơn 2 ngày đêm lênh đênh trên biển. Cuối năm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, sóng to, gió lớn trong suốt hành trình đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bộ đội và những vị khách trên tàu. Có những lúc sóng cấp 6, cấp 7, nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhất là phóng viên các báo đài đi theo tàu bị say sóng, không ăn uống được gì. Tổ quân y phải đi đến từng phòng thăm khám sức khỏe và động viên mọi người.

“Việc vận chuyển người và quà tết vào đảo gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn cao. Những lúc sóng to, gió lớn chúng tôi phải lựa chọn vị trí neo, điều khiển tàu để chắn sóng. Việc điều hành lên xuống xuồng chuyển tải phải lựa chọn những cán bộ, thủy thủ có nhiều kinh nghiệm đi biển, để xử trí nhanh mọi tình huống phát sinh xảy ra”, Đại úy An cho biết.

“Trong đợt trực xuyên Tết Nguyên đán năm 2020 tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông, sáng mùng 2 Tết, thấy tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận đang đánh bắt hải sản trong khu vực, tàu chúng tôi hạ xuồng mang theo bánh chưng do chính tay bộ đội gói, cùng bánh kẹo, lương thực và nước ngọt tặng bà con. Trong không khí ấm áp tình quân dân, tất cả chúng tôi như hòa vào làm một giữa biển trời Tổ quốc bao la”. Thượng úy Lê Trọng Hiệp (Tàu Trường Sa 14)

Trong chuyến công tác lần này, ngoài chở lực lượng thay phiên ở đảo và phóng viên đi chúc Tết, các tàu của Lữ đoàn 955 còn mang theo những món quà mang nặng tình cảm quân dân. Thuyền trưởng Phạm Văn An cho biết thêm: “Ngoài các phần quà của đoàn công tác, tàu còn chuẩn bị một số mặt hàng, nhu yếu phẩm đậm hương vị Tết gửi tặng quân dân trên các đảo như gạo nếp, lá dong, kẹo, mứt, dưa hành… Đặc biệt, những cành đào, cành mai, gốc quất được cán bộ, chiến sĩ tàu bao buộc cẩn thận, lựa chọn vị trí sắp xếp trên tàu để bảo đảm nguyên vẹn khi ra đến đảo. Đây là hương vị Tết quê hương mà chúng tôi muốn chia sẻ tới đồng đội và người dân trên các đảo”.

Ngoài Tàu 561, cùng tham gia nhiệm vụ đặc biệt cuối năm còn có Tàu 571 và Tàu 905. Nhiều năm gắn bó với biển cả với nhiều hải trình đầy gian nan, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Sỹ Hà - Thủy thủ trưởng Tàu 571 nhớ lại một kỷ niệm khó quên: “Chuyến chở đoàn công tác cuối năm 2020, khi tàu đến đảo Song Tử Tây, thời tiết lúc này tương đối thuận lợi, sóng biển êm. Khi xuồng chuyển tải vào gần đến mép xanh của đảo, bất ngờ sóng lớn ập đến trùm hết cả xuồng khiến nhiều người hoảng sợ, la hét. Tổ xuồng chúng tôi phải hô lớn trấn an mọi người bình tĩnh và tập trung điều khiển xuồng cập đảo an toàn. Lúc này, mọi người đều bị ướt sũng…”.

Gác niềm riêng bảo vệ chủ quyền

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chở đoàn thay, thu quân, chúc Tết quân dân trên quần đảo Trường Sa, khi mọi nhà đang quây quần bên nhau đón xuân mới, những người lính của Lữ đoàn 955 còn thường xuyên duy trì lực lượng tàu thuyền trực chốt bảo vệ biển, đảo tại các khu vực được phân công, nhất là duy trì các tàu trực xuyên Tết, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, để Tổ quốc không bị bất ngờ.

Thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo xuyên Tết, với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Trọng Hiệp - nhân viên tín hiệu Tàu Trường Sa 14, đây là lần thứ 5 anh cùng tàu đón Tết ngoài khơi xa. “Biết là có những thiệt thòi cho bản thân, gia đình, nhưng tôi xác định đây là nhiệm vụ cao cả mà cấp trên tin tưởng giao phó. Tôi tự động viên bản thân, động viên vợ con để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, Thượng úy Hiệp nói.

Với những chiến sĩ lần đầu đón Tết xa gia đình, lại theo tàu trực trên biển xuyên Tết nên không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà và người thân. Trung sĩ Hoàng Đức Sông Pha (quê Nghệ An) - nhân viên máy tàu của Tàu 631 chia sẻ: “Khi được thông báo theo tàu trực Tết, tôi rất vui. Biết là phải xa đất liền, sẽ nhớ nhà, nhớ đồng đội trong bờ và có những vất vả, nhưng đây sẽ là kỷ niệm đặc biệt trong đời quân ngũ của tôi. Tôi muốn nói với bố mẹ rằng: Con rất nhớ gia đình, nhưng cả nhà hãy yên tâm, con sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để bố mẹ tự hào về con”.

Trung tá Đào Trọng Vĩnh - Phó Chính ủy Lữ đoàn 955 cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, duy trì tàu trực bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực Trường Sa, vùng nước quân sự căn cứ Cam Ranh. Đối với các tàu thực hiện nhiệm vụ trực tết trên biển, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt ngay từ khi nhận được mệnh lệnh, đồng thời bảo đảm vật chất cho bộ đội vui xuân.

“Trước mỗi chuyến đi biển trực Tết, thủ trưởng Lữ đoàn trực tiếp xuống từng tàu quán triệt, động viên, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Lữ đoàn, Hải đội thường xuyên gọi điện nắm tình hình, động viên, thăm hỏi bộ đội”, Trung tá Vĩnh cho biết thêm.