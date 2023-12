Lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

TPO - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, tại Hội nghị Quân chính Lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955, diễn ra sáng 5/12 ở căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính uỷ Vùng 4 Hải quân. Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955 chủ trì hội nghị. Thượng tá Đỗ Văn Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn 955, các cơ quan và đơn vị trực thuộc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp. Tập trung đột phá “Nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động kịp thời xử trí các tình huống và báo cáo của các tàu khi thực hiện nhiệm vụ trên biển”.

Công tác rèn luyện kỷ luật và xây dựng nề nếp chính quy không ngừng được nâng lên. Chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, tổ chức các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt.

Trong năm, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như vận tải, trực chốt, đưa đón đoàn công tác, thay thu quân, huấn luyện hiệp đồng, trực bảo vệ vùng nước căn cứ quân sự Cam Ranh. Thực hành bắn đạn thật các bài bắn quy định trong năm đạt 100% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao (tiêu biểu là giành 1 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba trong Hội thi tàu chính quy, mẫu mực và Hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng năm 2023).

Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến cho Quân chủng điều chỉnh tín hiệu, khẩu lệnh bảng bố trí chiến đấu cho các dạng tàu của Lữ đoàn. Công tác quản lí, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội có nhiều chuyển biến tốt.

Lữ đoàn cũng tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút các nguồn lực cho hơn 9.000 cán bộ, học sinh tại hai tỉnh Bình Phước và Khánh Hoà. Tổ chức có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và nhận đỡ đầu 2 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Các tàu của Lữ đoàn đã cứu hộ thành công 2 lượt ghe cá và 23 ngư dân gặp nạn trên biển. Công tác hậu cần tài chính hiệu quả, an toàn; công tác kỹ thuật được duy trì có nề nếp và đi vào chiều sâu. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân biểu dương những kết quả Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đánh giá cao Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh yêu cầu: Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 955 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật; đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, nhất là an toàn giao thông, an toàn hàng hải.

Đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra cùng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác khi có lệnh của trên.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 của Lữ đoàn 955, Hải đội 413 đạt Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi; 6 đầu mối đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 5 tổ chức Đảng được khen thưởng; 21 đơn vị tiên tiến; 46 Chiến sĩ thi đua; 85 Chiến sĩ tiên tiến. Lữ đoàn được đề nghị tặng Cờ thi đua của Quân chủng Hải quân.

Một số hình ảnh thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 trong năm 2023: