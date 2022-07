Vững vàng nơi ải Bắc

Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), công an tỉnh Lạng Sơn đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước, chính phủ bộ ngành trung ương, địa phương.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), cán bộ, chiến sỹ công an Lạng Sơn ôn lại truyền thống và tự hào, trong 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành về mọi mặt, lập nên nhiều chiến công xuất sắc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và lập nhiều chiến công xuất sắc. Các lực lượng đã khám phá trên 400 chuyên án, triệt phá hơn 370 đường dây, bắt giữ gần 5.000 vụ ma túy; phát hiện và bắt giữ hàng chục nghìn vụ buôn lậu… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã góp phần kiềm chế, đẩy lùi và làm giảm từ gần 1.000 vụ phạm pháp hình sự/năm đến nay còn khoảng 350 vụ/năm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Đặc biệt, địa bàn Lạng Sơn đã được Bộ Công an loại khỏi diện trọng điểm về tội phạm hình sự.

Những năm gần đây, xu hướng tội phạm dịch chuyển trên không gian mạng diễn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại trên diện rộng, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, nhất là kinh doanh đa cấp, tín dụng đen, tiền ảo, lừa đảo gọi điện giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật, cá độ bóng đá trên không gian mạng... Cùng đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính được chú trọng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tham gia xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn...

Để tôn vinh những chiến công mà lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm đã trao Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì và Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 219-T, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 653 bánh heroin vào thời điểm năm 2019; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an Lạng Sơn và trao giải cuộc thi viết, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của công an Lạng Sơn trong đấu tranh, xây dựng và phát triển, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc.