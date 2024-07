Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài

TPO - Trong hôm nay và những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực vùng núi Bắc Bộ cũng tiếp tục mưa lớn kéo dài.

Đêm qua và sáng nay (12/7), khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/7 đến 7h ngày 12/7 có nơi trên 70mm như Quảng Ngần (Hà Giang) 139.6mm, Mường Bang (Sơn La) 90.4mm, Đoàn Kết (Lâm Đồng) 76mm.

Dự báo chiều tối và đêm 12/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông, ven suối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên những ngày tới, thời tiết khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ mát mẻ. Vào chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Bắc (Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình) và Việt Bắc (gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn) những ngày qua liên tiếp có mưa dông vào chiều tối và đêm, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to.

Lượng mưa tính từ tối 8/7 đến tối 11/7 ở Việt Lâm (Hà Giang) lên tới 322mm; Linh Hồ (Hà Giang) 244mm; Mường Lay (Điện Biên) 164mm; Chế Tạo (Yên Bái) 149mm; Hồ Suối Dầu (Khánh Hoà) 208mm; Trung Lộc (Quảng Nam) 139mm; Thuận An (Bình Dương) 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tại tỉnh Điện Biên có một người chết do bị lũ cuốn trôi, nhiều nơi xuất hiện nhà bị tốc mái, cây gãy đổ, hoa màu, gia súc bị ảnh hưởng.

Dự báo mưa những ngày tới, mưa lớn còn tiếp tục trong nhiều ngày tới ở khu vực này. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Riêng từ đêm 13/7, mưa lớn có thể mở ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ.