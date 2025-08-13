Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Vụ thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh ở Thanh Hóa: Do học sinh nói thầy dạy bài không hiểu?

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin ban đầu từ phía nhà trường, lý do khiến thầy giáo bức xúc đi xe máy đến nhà, tát liên tiếp vào mặt học sinh là vì em này nói với bạn thầy dạy không hiểu bài.

Cụ thể, ngày 13/8, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xác nhận người trong clip là thầy giáo V.X.T., giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, còn nam sinh là học sinh lớp 7 (năm học tới lên lớp 8) và là người có quan hệ họ hàng với thầy T..

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, qua nắm bắt thông tin ban đầu thì thầy T. có họ hàng với gia đình cháu bé trong clip (thầy T. gọi bố mẹ em học sinh là cô chú). Gia đình em học sinh có gửi gắm thầy T. dạy kèm cháu này từ năm lớp 3 tới giờ. Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc em học sinh này chơi với bạn có nói thầy T. dạy không hiểu được. Sau khi nghe được thông tin đó, thầy T. đã đi tới tận nhà, trước mặt mẹ của học sinh này và có tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình.

6d4bb11c0e12864cdf03.jpg
Hình ảnh thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/8, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo cụ thể, để có hướng xử lý theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, cơ quan chức năng đang xác minh clip được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà, gọi một nam sinh ra ngoài sân rồi tát liên tiếp vào mặt nam sinh này. Sự việc được xác định xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8/8/2025 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

Hoàng Lam
#thầy giáo tát học sinh #xử lý giáo viên vi phạm đạo đức #bạo hành học sinh Thanh Hóa #giáo viên đánh học sinh lớp 7 #xử lý sai phạm trong giáo dục #trách nhiệm của giáo viên #bạo hành học sinh ở trường học #đánh học sinh vì nói dạy không hiểu #vụ việc giáo viên xâm phạm đạo đức #ảnh hưởng của bạo lực học đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục