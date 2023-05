Vụ sà lan va vào trụ cầu thép An Phú Đông: Tiến độ sửa chữa ra sao?

TPO - Sở GTVT TPHCM đề nghị chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục lại phao báo hiệu phía thượng lưu cầu An Phú Đông. Đồng thời, các đơn vị có liên quan cần tăng cường đảm bảo an toàn khi vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên qua khu vực cầu An Phú Đông.

Liên quan đến sự cố sà lan va chạm với trụ cầu thép An Phú Đông (nối quận Gò Vấp với quận 12), ngày 19/5, thông tin với PV Báo Tiền Phong, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông, chủ đầu tư) cho biết đơn vị đã trình phương án sửa chữa đến Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM để xem xét. "Tuần sau nếu có phương án sửa chữa chính thức cùng tiến độ sửa chữa, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin với báo chí"- ông Lương Minh Phúc cho hay. Trong khi đó, Sở GTVT TPHCM cũng đã vừa có văn bản gửi đến Ban Giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cùng Trung tâm Quản lý Đường thủy về việc thực hiện các giải pháp an toàn giao thông tại khu vực cầu An Phú Đông. Theo Sở GTVT TPHCM, vào khoảng 7h ngày 13/5, phương tiện tàu kéo số đăng ký LA- 03774 công suất 350CV kéo sà lan boong chở 28 cây cừ Larsen do thuyền trưởng Phạm Thanh Hải điều khiển lưu thông từ ngã ba sông Sài Gòn đi vào đến cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông thì va đụng vào trụ cầu phía bờ phải, hướng hạ lưu làm 1 thanh sắt H300 bị gãy và 1 thanh trụ bị móp (trụ T6). Sở GTVT TPHCM đánh giá sự cố đã làm ảnh hưởng đến kết cấu, độ an toàn công trình cũng như ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện đường bộ khi qua cầu thép An Phú Đông. Hiện nay, Sở GTVT TPHCM đã có thông báo cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu (xe hai bánh vẫn được phép lưu thông). Nhằm phòng tránh những sự cố tương tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, Sở GTVT TPHCM đề nghị chủ đầu tư dự án là Ban Giao thông khẩn trương khắc phục lại phao báo hiệu trên sông để bảo đảm an toàn cho các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực. Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Đường thủy tại Công văn số 688 ngày 12/5 thì phao chỉ giới hạn bờ trái luồng tàu chạy (A1.2) tại km31+400 thuộc tuyến sông Vàm Thuật - Bến Cát - rạch Nước Lên (phía thượng lưu cầu An Phú Đông) đã không còn tại hiện trường. Phao này thuộc hệ thống phao báo hiệu đường thủy nội địa của công trình cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông chưa được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Do đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị Ban Giao thông khẩn trương khắc phục lại phao báo hiệu nêu trên và có văn bản báo cáo về Sở GTVT. Ngoài ra, cũng theo Sở GTVT TPHCM, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang làm chủ đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Trong thời gian qua, đã có trường hợp phương tiện thủy vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi thực hiện dự án. Dự kiến sắp tới, lưu lượng phương tiện thủy lưu thông qua cầu thép An Phú Đông để vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình sẽ gia tăng với số lượng lớn. Do đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công các gói thầu thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Bên cạnh đó, thường xuyên yêu cầu nhà thầu thi công, thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy phải tuyệt đối tuân thủ các báo hiệu đường thủy nội địa, các điều kiện thủy hải văn, ... khi vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình qua khu vực cầu An Phú Đông. Ngoài ra, cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo đảm an toàn cho công trình cầu trong trường hợp gia tăng số lượng phương tiện thủy vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình qua cầu An Phú Đông. Sở GTVT TPHCM cũng giao Trung tâm Quản lý Đường thủy thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu thép An Phú Đông. Đặc biệt chú ý đối với các phương tiện có trọng tải lớn và các phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ thi công dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Bên cạnh đó, cần kịp thời báo cáo ngay về Sở GTVT và đề xuất biện pháp xử lý đối với những tình huống ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy và công trình cầu (nếu có).