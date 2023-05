Sà lan va chạm trụ cầu An Phú Đông: Cấm xe ô tô lưu thông để kiểm định, sửa chữa

TPO - Sau sự cố sà lan va chạm với trụ cầu thép An Phú Đông (nối quận Gò Vấp - quận 12), Sở GTVT TPHCM đã tiến hành hạn chế tải trọng, cấm xe ô tô lưu thông qua cầu để Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm định, sửa chữa cầu.

Chiều 13/5, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông) đã có thông tin về việc sà lan va chạm trụ T6 của cầu An Phú Đông (kết nối quận Gò Vấp với quận 12, TPHCM).

Theo Ban Giao thông, khoảng 7h ngày 13/5, tàu kéo mang biển kiểm soát LA-03774 kéo sà lan biển kiểm soát SG-2612 lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông (nối quận Gò Vấp - quận 12, TPHCM). Vụ va chạm đã khiến cọc số 6, cọc số 7 của Trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh Trụ bị chuyển vị.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM, Ban Giao thông cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, khảo sát hiện trường để đánh giá hiện trạng và xác định biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT TPHCM sẽ tiến hành hạn chế tải trọng, cấm xe ô tô lưu thông qua cầu (xe 2 bánh vẫn lưu thông bình thường) để Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm định, sửa chữa cầu.

Chiều cùng ngày, Sở GTVT TPHCM đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu thép An Phú Đông.

Theo đó, kể từ 18h ngày 13/5, tổ chức giao thông trên cầu thép An Phú Đông (nối quận 12 và quận Gò Vấp) sẽ được điều chỉnh theo hướng cho phép xe hai bánh lưu thông. Đồng thời, cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu thép An Phú An Phú Đông.

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ đường Vườn Lài đến đường Nguyễn Thái Sơn: đường Vườn Lài → Quốc lộ 1 → đường Hà Huy Giáp → đường Nguyễn Oanh → đường Phan Văn Trị → đường Nguyễn Thái Sơn.

Hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Vườn Lài: đường Nguyễn Thái Sơn → đường Phan Văn Trị → đường Nguyễn Oanh → đường Hà Huy Giáp → Quốc lộ 1 → đường Vườn Lài.

Sở GTVT TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Cầu thép An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật, kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông (quận 12) với phường 5 (quận Gò Vấp).

Công trình này được hoàn thành và thông xe vào ngày 31/12/2020 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng.

Trước đó, công trình này dự kiến sẽ được thông xe vào tháng 10/2020, tuy nhiên vào sáng 16/10/2020, sà lan biển số LA-7474 đã tông vào nhịp giữa của cầu, khiến cho nhịp cầu bị lệch ra khỏi trụ ở khu vực giữa sông.

Sau sự cố này, Ban Giao thông TPHCM phải tiến hành khắc phục sự cố và thời gian thông xe được dời đến cuối tháng 12/2020.