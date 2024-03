Vụ nổ mới của nhạc Việt sau Sơn Tùng và Bích Phương

TPO - Nghệ sĩ hợp tác với producer tỷ view người Na Uy là Hoaprox. Sau Sơn Tùng M-TP và Bích Phương, đây là màn hợp tác giữa nghệ sĩ Việt và sao quốc tế được dự đoán bùng nổ.

Ngày 15/3, DJ, producer Hoaprox công bố hợp tác cùng producer người Na Uy K-391. Thông tin này làm dậy sóng cộng đồng nhạc điện tử Việt Nam.

"Mấy hôm nay mọi người thắc mắc ông anh (chỉ K-391) sắp kết hợp với ai nên tôi gọi hỏi giúp. K-391 x Hoaprox x Nick Strand, sắp ra mắt", Hoaprox viết trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều người mong chờ màn hợp tác được cho là sẽ bùng nổ này: "Chỉ có Hoaprox mới có tố chất hợp tác với huyền thoại này", "Anh Hòa định bành trướng lãnh địa à", "Không uổng công chờ đợi bữa giờ", "Sắp có siêu phẩm mới để nghe rồi"...

Khán giả khác bình luận họ không quá bất ngờ khi biết được nghệ sĩ hợp tác K-391 là Hoaprox: "Thấy hai người theo dõi nhau là biết rồi", "Đúng là chỉ có Hoaprox mới phù hợp", "Còn ai thích hợp hơn nữa"...

Trước đó, K-391 gây chú ý trên trang cá nhân khi thông báo chuẩn bị kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam cho dự án mới. Cộng đồng mạng đồn đoán nhà sản xuất đình đám của dòng nhạc điện tử, người sở hữu hit Ignite gần 500 triệu lượt xem trên YouTube có thể hợp tác với Hoaprox, Masew, K-ICM và thậm chí là Sơn Tùng. Sau cùng, Hoaprox mới là cái tên sẽ phát hành sản phẩm chung với K-391.

Thông tin K-391 kết hợp nghệ sĩ Việt thu hút chú ý của khán giả, đặc biệt là cộng đồng yêu nhạc điện tử Việt. K-391 (tên thật Kenneth Nilsen) sở hữu nhiều bản nhạc quen thuộc với khán giả Việt, như Summertime, Ignite, Lily hay End of Time. Nam producer được khán giả quốc tế đánh giá là “cặp bài trùng” của Alan Walker.

Xuyên suốt sự nghiệp, K-391 luôn đồng hành cùng Alan Walker, truyền cảm hứng để đàn em thực hiện nhiều dự án âm nhạc. Trong đó, nổi bật là dấu mốc K-391 đứng sau, thúc đẩy Alan Walker hoàn thiện bản siêu hit Faded, hút hơn 3,5 tỷ view trên YouTube.

Về phía Hoaprox, producer tên thật là Nguyễn Thái Hòa, chủ nhân bản hit Ngẫu hứng, hút hàng tỷ lượt stream trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Vô tình, With You, Saviour là những sản phẩm nổi bật khác của “Cậu bé vàng EDM Việt Nam”.

Sau cú bắt tay giữa Sơn Tùng và rapper Snoop Dogg, nhạc Việt chuẩn bị có sản phẩm hợp tác tầm cỡ quốc tế. Trước đó, Hoaprox là producer tiên phong của nhạc điện tử Việt, tìm cơ hội vươn ra nước ngoài.

Hoaprox đã ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Monstercat. Năm 2020, Hoaprox bắt tay cùng 2 producer người Na Uy - Nick Strand và Mio - ra mắt MV With You, gây bùng nổ cộng đồng nhạc điện tử Việt.

Lần hợp tác với K-391 là bước tiến của Hoaprox so với MV With You. Đây cũng là bước tiến của nhạc điện tử Việt Nam sau nhiều năm đóng băng vì thiếu sản phẩm mới.